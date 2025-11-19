Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε στο 3,6% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Είναι η πρώτη πτώση από τον Μάρτιο και το χαμηλότερο ποσοστό από τον Ιούνιο, όταν το ποσοστό ήταν επίσης 3,6%.

Ωστόσο, παραμένει πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Τράπεζας της Αγγλίας, σημειώνει το BBC.

Παρόλο που ο πληθωρισμός έχει μειωθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα αγαθά γίνονται φθηνότερα, αλλά απλώς ότι οι τιμές αυξάνονται, κατά μέσο όρο, με βραδύτερο ρυθμό.

Ο πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων, για παράδειγμα, αυξήθηκε τον περασμένο μήνα, με τις τιμές να είναι κατά μέσο όρο 4,9% ακριβότερες από ό,τι τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Πηγή: skai.gr

