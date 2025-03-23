Τα ξενοδοχεία κρατούν τα «σκήπτρα» στις επενδύσεις ακινήτων

Πρωταγωνιστές στη ζήτηση ακινήτων είναι τα ξενοδοχεία και μάλιστα όχι μόνο στις δημοφιλείς και πολύ γνωστές περιοχές της Ελλάδας αλλά και σε άλλα μέρη της χώρας μας που είναι λιγότερο γνωστά στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των επενδυτών για τα ξενοδοχεία γίνεται όλο και πιο έντονο, καθώς τόσο το σταθερό οικονομικό περιβάλλον, όσο και η ανοδική πορεία του τουρισμού λειτουργούν ευνοϊκά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Συνολικά τα ξενοδοχεία της Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΞΕΕ (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας) από το 2020 έως σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 10.000 ενώ το 2024 σημειώθηκε αύξηση 5,4% στα ξενοδοχεία 5 αστέρων συγκριτικά με το 2023 και 2,8% στα 4 αστέρων αντίστοιχα.

Όπως επισημαίνει ο Λευτέρης Σικαλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος συμβουλευτικής εταιρείας ακινήτων και Πρόεδρος της Επιτροπής του Real Estate & Development του Ελληνο-αμερικανικού Επιμελητηρίου μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην αγορά υπάρχει ενδιαφέρον για ώριμα έργα που είναι σε λειτουργία, για ακίνητα που μπορούν να μετατραπούν σε ξενοδοχεία, είτε βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό είτε βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές ή και αλλού στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ έχει αρχίσει να υπάρχει και ενδιαφέρον για ανάπτυξη ξενοδοχείων από την αρχή (ωστόσο, αυτό προϋποθέτει ότι θα υπάρχουν ήδη σχέδια, οι σχετικές άδειες και το επιχειρηματικό πλάνο).

«Θεωρούμε ότι η αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σχετίζεται με την γενικότερη οικονομική σταθερότητα που υπάρχει και ειδικά μετά τον covid, τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας μοιάζουν σταθερά και ελκυστικά, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον. Ολοένα και περισσότερες εταιρείες εκδηλώνουν ενδιαφέρον να επενδύσουν. Στα ξενοδοχεία άλλωστε τις περισσότερες φορές άλλος είναι ο ιδιοκτήτης και άλλος το λειτουργεί. Επομένως υπάρχει ενδιαφέρον και από επενδυτές και από operators και αυτό παρουσιάζει αυξητική τάση. Δηλαδή σε σχέση με το 2023 υπάρχει αύξηση της τάξεως του 20%», σημειώνει ο κ.Σικαλίδης.

Σύμφωνα με τον κ.Σικαλίδη, εκτός από τις γνωστές περιοχές που έχουν ενδιαφέρον, (Κρήτη, Σαντορίνη Πάρος κτλ) έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν ενδιαφέρον και λιγότερο γνωστές στο εξωτερικό περιοχές όπως νησιά με ειδική χροιά, η Πελοπόννησος και άλλα μέρη της ηπειρωτικής Ελλάδας κυρίως παραθαλάσσια και αυτό αφορά και την Βόρεια Ελλάδα.

«Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η επιλογή για την αγορά γίνεται πολύ επιλεκτικά και προσεκτικά, καθώς αγοράζουν ακίνητα που ξέρουν ότι θα τους φέρουν αποτέλεσμα. Μεγαλύτερη ζήτηση έχουν τα ξενοδοχεία 4 αστέρων ενώ υπάρχει ενδιαφέρον και για resorts, για city hotels και για business hotels. Τα city hotels αφορούν κυρίως Αθήνα και Θεσσαλονίκη», τονίζει ο κ.Σικαλίδης.

Όπως επίσης, υπογραμμίζει ο ίδιος, σύμφωνα με το πρόσφατο Property Market Outlook του Ελληνο-αμερικάνικου Επιμελητηρίου, «τα ξενοδοχεία έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση από όλα τα assets και φαίνεται πως η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν "ξενοδοχειακό προορισμό". Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των ξενοδοχείων, αυτό που μας λείπει και χρειαζόμαστε, είναι περισσότερη ποιότητα, δηλαδή καλύτερες υπηρεσίες, να υπάρχει προσβασιμότητα, καλύτερες παροχές και συνολική εμπειρία. «Η Ελλάδα ως προορισμός έχει μια θετική προοπτική γιατί έμεινε πίσω στις καινούργιες αναπτύξεις, είτε αυτά ήταν γραφεία, είτε άλλα ακίνητα κτλ. Όλο αυτό, επειδή τώρα εξομαλύνεται επικρατεί μια "φρενίτιδα" η οποία πιστεύουμε ότι θα ισορροπήσει», τόνισε ο κ.Σικαλίδης.

Για το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει κυρίως για ακίνητα άνω των 50 κλινών μίλησε και ο Αντώνης Μαρκόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης ακινήτων, ο οποίος τόνισε ότι πλέον το ενδιαφέρον αυτό μετατοπίζεται και σε άλλους προορισμούς (πέρα από τη Μύκονο, γενικότερα τις Κυκλάδες κτλ) όπως στην Κρήτη, γιατί έχει τη μεγαλύτερη τουριστική περίοδο, αλλά και στην ενδοχώρα και κυρίως στην Πελοπόννησο, την περιοχή της Μεσσηνίας, του Μυστρά και της Μάνης γενικότερα, όπου υπάρχει μια υψηλή ζήτηση επισκεψιμότητας και αρκετά μεγάλη τουριστική περίοδος.

«Τα νησιά παραμένουν σταθερά στο κέντρο του ενδιαφέροντος για τους επενδυτές αλλά πλέον σε κάποια νησιά όπως στην Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, την Κέρκυρα η ζήτηση αφορά ακόμα μεγαλύτερα τουριστικά καταλύματα. Γενικά το επενδυτικό ενδιαφέρον αφορά μεγάλα ξενοδοχεία από μεγάλα επενδυτικά funds (ορισμένα από Λονδίνο και από Γερμανία) αλλά και family offices.

Προτεραιότητα τους είναι να αγοράσουν ένα ξενοδοχείο και να το αναβαθμίσουν. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η περιοχή της Ομόνοιας όπου μεγάλα brands αγόρασαν παλιά ξενοδοχεία και τα αναβάθμισαν», τόνισε ο κ.Μαρκόπουλος.

Η Αθήνα είναι ένας προορισμός με μεγάλη δυναμική και προοπτικές, όπου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής & Αργοσαρωνικού, Ευγένιο Βασιλικό, τα τελευταία τρία χρόνια παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα brands για την Αττική. «Αυτό είναι θετικό, γιατί αφορά περισσότερο franchise agreements αλλά σημειώνονται και αγοραπωλησίες. Σε όλα αυτά βέβαια υπάρχει και ένα "αλλά", καθώς στο ενδεχόμενο μιας νέας οικονομικής κρίσης, θα υπάρχει κίνδυνος να ζήσουμε καταστάσεις που βιώσαμε στο παρελθόν. Αν δηλαδή παρουσιαστεί μια νέα οικονομική κρίση, επειδή θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προσφορά θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να εξομαλυνθεί η κατάσταση», τόνισε ο κ.Βασιλικός και πρόσθεσε: «είναι σημαντικό επίσης, να αναφέρουμε και τις γενικότερες επενδύσεις που γίνονται σε καταλύματα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε μέχρι πού το θέλουμε και κατά πόσο το θέλουμε».





