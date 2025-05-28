Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στα «αχαρτογράφητα» νερά των νέων δεδομένων που διαμορφώνει παγκοσμίως στις αγορές η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) βρίσκονται και τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital funds) στην Ελλάδα, που -όταν εξετάζουν επενδυτικές επιλογές- χρειάζεται να ξεχωρίσουν την «ήρα από το στάρι», σε μια περίοδο που όλες οι startups μιλούν για αλγόριθμους, η νέα τεχνολογία απαξιώνεται γρηγορότερα από ποτέ, τα προϊόντα αναπτύσσονται με πρωτόγνωρα ταχύ ρυθμό και οι AI agents αναλαμβάνουν ρόλο εργαζομένου.

Τo θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο του συνεδρίου με τίτλο «Innovation Northern Greece 6.0», που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο συζήτησης με τους εκπροσώπους έξι funds, οι οποίοι γνωστοποίησαν και τις προθέσεις τους για τις επόμενες κινήσεις τους.

Όπως το έθεσε ο Γιώργος Καραντώνης, εταίρος του Metavallon, με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) επανακαθορίζονται οι όροι του ανταγωνισμού σε όλους τους κλάδους, οι ρυθμοί της αλλαγής είναι ιλιγγιώδεις, ενώ ανατρέπονται δεδομένα ως προς το τι συνιστά μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι τα εργαλεία των SEO (Search Optimization Engine) και των Αdworks, που μέχρι πρότινος βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, πλέον παύουν να βοηθούν, καθώς οι καταναλωτές δεν αναζητούν πλέον πληροφορίες από τα παραδοσιακά κανάλια, αλλά μέσω των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Οι ίδιοι οι χρόνοι ανάπτυξης των εταιρειών και των προϊόντων τους αλλάζουν ριζικά: «Παλιά τους βλέπαμε (τους startupers) να παλεύουν τρία, τέσσερα ή πέντε χρόνια για ένα προϊόν και τώρα οι αντίστοιχες εταιρείες σε έξι μήνες μπορούν να έχουν ένα πλήρως λειτουργικό πρωτότυπο (...) Για εμάς όλο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση και το ρίσκο μας έχει αυξηθεί πάρα πολύ» σημείωσε ο κ.Καραντώνης.

«Ακούς Τεχνητή Νοημοσύνη και "κουμπώνεσαι"»

«Στη δική μας δουλειά ακούς πλέον ΤΝ και "κουμπώνεσαι"» είπε από την πλευρά του ο Αντώνης Ηλίας, εταίρος του TECS Capital με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι συχνά οι startupers που αναζητούν επενδυτές εστιάζουν σε αυτό που αναπτύσσουν (την ΤΝ) και όχι στο πρόβλημα που λύνουν. «Όλο αυτό θέλει fine tuning. Να επιστρέψουμε στα θεμελιώδη: ποιο πρόβλημα λύνει η ιδέα σου; Κι αν η ΤΝ βοηθάει, καλώς» είπε χαρακτηριστικά.

Τι θα πρότεινε σε έναν/μια startuper, που «πιτσάρει» την ιδέα του σε ένα fund, όταν αυτή βασίζεται στην ΤΝ; «Να το λέει με φειδώ. Να ξεκινάει από τον πελάτη και το πρόβλημα που λύνει (όχι από την τεχνολογία). Να κοιτάζει αγορές με σημαντικό μέγεθος, όπου υπάρχουν ακόμα περιθώρια αυτοματοποίησης και να έχει πρόσβαση σε δεδομένα που δεν έχουν οι άλλοι» είπε.

Ένας CTO, εννέα AI agents

Ολική αλλαγή επιχειρηματικών μοντέλων παρατηρείται την τελευταία πενταετία, με τις λύσεις που φιλοδοξούν να αντιμετωπίσουν την ίδια ανάγκη να έχουν αλλάξει εντελώς σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, όπως επισήμανε η Δώρα Τραχανά, εταίρος του Uni.Fund, που ξεκίνησε το 2018 και έχει ενεργοποιήσει το δεύτερο fund του, ύψους 50 εκατ. Ενδεικτικά ανέφερε ότι στην εταιρεία BLI, στην οποία επένδυσε το δεύτερο fund του Uni.Fund, υπάρχει ένας υπεύθυνος τεχνολογίας, ο CTO, και κάτω από αυτόν δουλεύουν εννέα AI agents (πράκτορες ΤΝ).

Η μεγάλη συγκέντρωση που υπάρχει παγκοσμίως στην αγορά της ΤΝ, όπου κυριαρχούν εταιρείες- κολοσσοί, όπως οι Deepmind, Anthropic και Meta, έχει αντίκτυπο και στην πρωτοτυπία των προϊόντων που αναπτύσσουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις. «Οι περισσότερες startups βασίζονται σε ευρέως διαδεδομένα μοντέλα ΤΝ και προσπαθούν να χτίσουν πάνω τους το στοιχείο που τις διαφοροποιεί. Η δομή των τεχνολογικών λύσεων συχνά είναι η ίδια, αλλά αυτό που πρέπει να υπάρχει είναι η εξειδικευμένη λύση, που εφαρμόζει σε συγκεκριμένη use case (περίπτωση χρήσης) στην αγορά. Πιο πολύ κοιτάζουμε τη στρατηγική εφαρμογής της ΤΝ» σημείωσε η κα Πεσμαζόγλου εκ μέρους του L-Stone Capital, ενώ αναφέρθηκε στην αξία που έχουν οι data-centric (επικεντρωμένες στα δεδομένα) εταιρείες, οι οποίες εκπαιδεύουν τα μοντέλα ΤΝ που αναπτύσσουν με βάση ιδιόκτητες βάσεις δεδομένων. Η κα Πεσμαζόγλου έκανε ιδιαίτερη μνεία και στις μεγάλες ευκαιρίες που υπάρχουν πλέον σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων, χάρη στα funds που επικεντρώνονται στην ΤΝ, αλλά και σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως η πρωτοβουλία «ΙnvestAI», προϋπολογισμού 200 δισ. ευρώ, που χρηματοδοτεί ειδικά τη χρήση και ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ίσως και οι fund managers να γίνουν παρωχημένοι στο μέλλον

Σε τι δίνει βάση ένα επενδυτικό fund, όταν έχει μπροστά του μια νεοφυή εταιρεία που ζητά χρηματοδότηση στο ταχέως μεταβαλλόμενο αυτό τοπίο; Κατά τον Γιώργο Γεωργιάδη, εταίρο του Evercurious, του νεότερου κεφαλαίου που υποστηρίχθηκε από την ΕΑΤΕ (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων), το σημαντικότερο είναι η ομάδα που «τρέχει» τη startup, οι αντοχές και η ανθεκτικότητα των μελών της. Κι αυτές οι ποιότητες της ομάδας είναι ακόμα δύσκολο να καταγραφούν σε όρους ΤΝ και κώδικα, χρειάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας για να τις αξιολογήσει. Όπως επισήμανε ο ίδιος, η ίδια η δουλειά του fund manager (διαχειριστή του κεφαλαίου) αλλάζει: «Ίσως και εμείς να γίνουμε παρωχημένοι κάποια στιγμή στο μέλλον, δεν είμαστε στο απυρόβλητο» είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τον δρα Ευάγγελο Κοσμίδη, CEO και general partner του Loggerhead Ventures, το οποίο δίδει έμφαση στο climatech (κλιματική τεχνολογία), με tickets μέχρι 300.000 ευρώ για τα επιχειρηματικά εγχειρήματα σε στάδιο pre-seed και ένα εκατ. σε επόμενο στάδιο, η ΤΝ σε μια νεοφυή επιχείρηση αντιμετωπίζεται ως κάτι «nice to have» (ωραίο να το έχεις), αλλά όχι ως ο κρίσιμος παράγοντας για την επένδυση σε μια εταιρεία. Όπως είπε, χρειάζεται «να περιμένουμε λιγάκι (...) Κρατάω μικρό καλάθι, αλλά περιμένω να δω πού θα "καθίσουν" οι εξελίξεις». Ο ίδιος διατύπωσε την εκτίμηση ότι σε τομείς όπως η αγροδιατροφή και ο πρωτογενής τομέας γενικά, οι εφαρμογές της ΤΝ μπορούν να είναι πολύ χρήσιμες και αποδοτικές, ενώ πρόσθεσε ότι και το θέμα των υποδομών που θα αναπτυχθούν και πώς αυτές θα ενσωματωθούν στη λειτουργία των εταιρειών είναι πολύ σημαντικό.

Ο μελλοντικός σχεδιασμός των funds

Τρίτο fund, «πολύ μικρό και στοχευμένο» ετοιμάζει το Metavallon, όπως γνωστοποίησε ο κ.Καραντώνης. Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό κεφάλαιο που θα αναπτυχθεί σύντομα και θα εστιάζει σε εγχειρήματα σε στάδιο pre-seed (προ-σποράς) και στον τομέα του deep-tech (της βαθιάς τεχνολογίας), το οποίο θα έχει tickets της τάξης των 300.000 ευρώ ανά επένδυση και στόχο την αντιστροφή του brain drain. Μέχρι στιγμής, τα δύο υπάρχοντα funds του Metavallon έχουν πραγματοποιήσει 35 επενδύσεις με tickets της τάξης του 1 εκατ. ευρώ και τρία exits, ενώ έχουν γίνει και κάποιες διαγραφές. Τα funds της Metavallon δίδουν έμφαση σε συνεργασίες και συνεπενδύσεις: «Συνεπενδύουμε με πάνω από 50 funds και 110-120 επιχειρηματικούς αγγέλους. Για τα 20- 25 εκατ. ευρώ, που επενδύσαμε εμείς στις δικές μας εταιρείες, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε πάνω από 100 εκατ. σε επενδύσεις τρίτων» είπε.

Νέο κεφάλαιο ετοιμάζει και το TECS capital, το οποίο ιδρύθηκε με regional scope (εστιάζοντας στην αγορά της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας) για επενδύσεις σε στάδιο pre-seed, σύμφωνα με τον κ.Ηλία. Το νέο κεφάλαιο, που θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα, δεν θα έχει εξίσου περιφερειακή διάσταση με το πρώτο, το οποίο πραγματοποίησε επτά επενδύσεις, με μέσο ticket 270.000 ευρώ και έχει κλείσει την πρώτη επενδυτική του περίοδο.

Την έβδομη επένδυσή του ετοιμάζει σύντομα το L-Stone, που ιδρύθηκε το 2022 και έχει επενδύσει σε επτά εταιρείες, σύμφωνα με την κα Πεσμαζόγλου. Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Νικολάου, υπεύθυνος καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Εθνική Τράπεζα.

To συνέδριο συνδιοργανώνεται από το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το ΕΚΕΤΑ, το ΟΚ!Τhess, την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, το Τecs Capital, το Uni.fund, το Metavallon, το L-Stone Capital, το ΕλληνοΑμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριo και την Ελληνική Τράπεζα Ανάπτυξης και Επενδύσεων._

