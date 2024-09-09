Βουλή - Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγών: Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της Αρχής και των άρθρων το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το «Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής και άλλες διατάξεις» από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε η ΝΔ, το καταψήφισαν ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και οι Σπαρτιάτες, ενώ επιφυλάχθηκαν για να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας.

Σήμερα, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση φορέων, καθώς και η επί των άρθρων συζήτηση του νομοσχεδίου. Την Τετάρτη έχει οριστεί η δεύτερη ανάγνωσή του στην Επιτροπή, ενώ την Πέμπτη θα εισαχθεί στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρήστος Δήμας γνωστοποίησε ότι με τις νομοθετικές βελτιώσεις που θα κατατεθούν στο νομοσχέδιο, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα εξαιρούνται από το νέο Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής. Επίσης, όπως έχει ενημερώσει την Επιτροπή κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου επί της Αρχής, θα κατατεθεί τροπολογία για την εξάμηνη αναστολή είσπραξης χρεών προς το δημόσιο αλλά και την αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πληγέντες από θεομηνίες, πυρκαγιές και σεισμούς.

Ο κ. Δήμας, κατέστησε σαφές ότι «δεν επιβάλλεται κανένας νέος φόρος σε συναλλαγές με το νέο Ψηφιακό Τέλος». Σχετικά με το άρθρο 20 του νομοσχεδίου για την επιβολή του νέου Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής στην καταβολή συνδρομών προς Επαγγελματικά Επιμελητήρια, Ενώσεις, Συλλόγους και Σωματεία, σημείωσε πως «όμοια διάταξη ίσχυε και υπό τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Οι όποιες, δε, ειδικές απαλλαγές από το Τέλος Χαρτοσήμου έχουν χορηγηθεί στο παρελθόν σε ορισμένους φορείς, αυτές θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου». Ο υφυπουργός, δεσμεύτηκε ότι «εάν κριθεί από την κοινοβουλευτική επεξεργασία του νομοσχεδίου ότι απαιτούνται περαιτέρω αποσαφηνίσεις ή νομοθετικές βελτιώσεις σε διατάξεις του νομοσχεδίου, αυτές θα πραγματοποιηθούν». Παρουσιάζοντας και αναλύοντας τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ο κ. Δήμας τόνισε ότι «δεν θεωρούμε πως λύνονται όλα τα προβλήματα, θεωρούμε όμως ότι αυτό το νομοσχέδιο φέρνει μια ασφάλεια δικαίου. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις καταργείται το Χαρτόσημο και είναι ένα βήμα προς τα εμπρός τόσο για την φορολογική διοίκηση όσο και για τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις και για όλους τους πολίτες που θέλουν να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου. 'Αρα αυτό επιτυγχάνεται και καλώ όλα τα κόμματα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να το ψηφίσουν».

Ο υφυπουργός, παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό βουλευτών της Αντιπολίτευσης ότι το βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της ΕΕ αντιτείνοντας ότι «με βάση τα στοιχεία της Eurostat από το 2019 έως το 2023, οι ετήσιες καθαρές αποδοχές σε μονάδες αγοραστικής δύναμης στην πατρίδα μας έχουν αυξηθεί μεταξύ 12,3 έως 15,7% ανάλογα με τον τύπο, την σύνθεση των νοικοκυριών. Σε όρους αγοραστικής δύναμης, οι αποδοχές αυτές το 2023 βρίσκονται στην 16η θέση της ΕΕ των «27» στις τρείς από τις τέσσερις κατηγορίες, ενώ και στην τέταρτη κατηγορία η χώρα μας είναι στην 19η θέση.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, η Ελλάδα είναι στην μέση της κατανομής, καθώς από τα 27 μέλη- Κράτη της ΕΕ, τα 22 έχουν νομοθετήσει τον κατώτατο μισθό και εμείς βρισκόμαστε στην 11η θέση, ενώ σε όρους αγοραστικής δύναμης βρισκόμαστε στην 12η θέση» και πρόσθεσε ότι «ο βασικός στόχος της Κυβέρνησης είναι να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο το βιοτικό επίπεδο στην χώρα μας και αυτό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έθεσε ξεκάθαρα στις εξαγγελίες που έκανε στην ΔΕΘ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.