Σε συνέχεια της επιτυχούς ίδρυσης της United Fiber στην Ελλάδα το 2021, η United Group, μητρική εταιρεία της Nova, συνεχίζει να αναπτύσσει τις υποδομές της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία και Σλοβενία) υπό την επωνυμία United Fiber.

Ξεκινώντας με τη σύσταση στη Σλοβενία τον Μάρτιο του 2024, την οποία θα ακολουθήσουν η Βουλγαρία και η Κροατία μέχρι το τέλους του τρέχοντος έτους, ο Όμιλος επικεντρώνεται στην περαιτέρω επιτάχυνση και ενίσχυση των υποδομών του στην ιδιαίτερα σημαντική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η σύγχρονη δικτυακή υποδομή θα διασυνδέσει την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή και την Ασία, ανταποκρινόμενη στη μεγάλη ανάγκη για μεταφορά δεδομένων μεταξύ των αγορών του Ομίλου. Το υπερυψηλής ταχύτητας και σταθερότητας δίκτυο νέας γενιάς θα καλύπτει την υψηλή ζήτηση ιδιωτών και επιχειρήσεων σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

O Zeljko Batistić, Vice President Technology της United Group, δήλωσε: «Στην United Group έχουμε την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία κατασκευής και ανάπτυξης υπερσύγχρονων υποδομών σταθερής τηλεφωνίας και internet. Το 2000 ξεκινήσαμε εκ του μηδενός στη Σερβία και δύο δεκαετίες αργότερα γίναμε το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικής ίνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ήδη στις τέσσερις αγορές μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ελλάδα, Κροατία, Βουλγαρία και Σλοβενία – η United Group διαθέτει 60.000 χιλιόμετρα δικτύου οπτικής ίνας FTTH και FTTC.

Το υπερσύγχρονο δίκτυο μας, σταθερής τηλεφωνίας και internet, σε αυτές τις αγορές φτάνει τα 3,6 εκατ. σπίτια και επί του παρόντος υλοποιούμε το πλάνο μας σύνδεσης 475.000 νέων σπιτιών στην οπτική ίνα (FTTH) το 2024, με στόχο να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και τα επόμενα χρόνια. Το όραμά μας είναι να γίνουμε η πρώτη επιλογή, τόσο για τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις, και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και να συμμετέχουμε ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε. Με την ενοποίηση αυτή και το πλάνο υλοποίησης της United Fiber, μπορούμε να επεκτείνουμε περαιτέρω τις δραστηριότητές μας, δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες, ενισχύοντας περαιτέρω την απόδοση των επενδύσεών μας. Μέσω εξειδικευμένης προώθησης και υποστήριξης, είμαστε σε θέση να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας ακόμη καλύτερα».

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται πως η United Fiber στην Ελλάδα έχει διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου για την ανάπτυξη υποδομών. Η εταιρεία έχει επιτύχει την επιτάχυνση των δραστηριοτήτων με την διείσδυση οπτικών ινών στο ιδιόκτητο δίκτυό της να ανέρχεται στο 20% (έναντι 8% πανελλαδικά), προσφέροντας υπερυψηλές ταχύτητες.

Στη Βουλγαρία, η United Group διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικής ίνας FTTH στη χώρα, που φτάνει στο 50% όλων των νοικοκυριών, με στόχο να επεκταθεί στο 67% μέχρι το 2028.

Στην Κροατία προστίθενται περίπου 80.000 νοικοκυριά ετησίως με στόχο την επέκταση στο 40% όλων των νοικοκυριών μέχρι το 2028. Στη Σλοβενία ο Όμιλος διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο υπερυψηλών ταχυτήτων 10 Gbps που καλύπτει περίπου το 50% του συνόλου των νοικοκυριών της χώρας.

Ένα νέο έργο υποδομής της United Fiber θα αναπτύξει τη διασύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης, συνδέοντας τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με κόμβους της Δυτικής Ευρώπης. Το έργο, το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2025, θα ενισχύσει τις υφιστάμενες διασυνδέσεις με την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή και τη Βουλγαρία, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Τις δραστηριότητες χονδρικής πώλησης του έργου θα διαχειρίζεται η θυγατρική του Ομίλου, United Group International (UGI). Μόλις τρία χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της, η UGI έχει προσελκύσει τους μεγαλύτερους φορείς και παρόχους τεχνολογίας, οι οποίοι επιλέγουν την United Group για την κάλυψη των αναγκών τους για συνδεσιμότητα στην ευρύτερη περιοχή. Η UGI είναι επίσης υπεύθυνη για την εμπορική αξιοποίηση του δικτύου Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Ο Paolo Ficini, CEO της UGI τόνισε: «Με τη δημιουργία αυτής της εκ βάθρων νέας διασύνδεσης, η United Group αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της να γίνει ο μεγαλύτερος πάροχος δικτύου οπτικών ινών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες και επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των εμπλεκόμενων χωρών. Το έργο ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση που προέρχεται από τις σημαντικές επενδύσεις σε νέα κέντρα δεδομένων στην περιοχή, καθώς και σε υποβρύχια καλώδια στα νότια σύνορα της Ελλάδας».

