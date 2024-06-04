ΗΡΩΝ: Σταθερά χαμηλές τιμές στο ρεύμα και το καλοκαίρι

Καλοκαίρι απαλλαγμένο από το άγχος των διακυμάνσεων στην τιμή του ρεύματος προσφέρει ο ΗΡΩΝ, με τελική χρέωση προμήθειας στα €0,09920 ανά κιλοβατώρα (συμπεριλαμβάνει και την έκπτωση συνέπειας), σταθερή για έξι μήνες, μέσω του σταθερού προγράμματος ΗΡΩΝ Fix Genius home.

Με κόστος που είναι από τα πλέον ανταγωνιστικά στην ελληνική αγορά, και μάλιστα αρκετά χαμηλότερο από τα προ ενεργειακής κρίσης επίπεδα, ο ΗΡΩΝ εξασφαλίζει αυτή την ελκυστική χρέωση για ένα 6μηνο, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως δίνει οικονομικές λύσεις στην ενέργεια για τα νοικοκυριά, ακόμη και εν μέσω αυξανόμενου κόστους ενέργειας διεθνώς.

Επιπλέον, όσοι καταναλωτές επιθυμούν να εξασφαλίσουν σταθερή χαμηλή χρέωση προμήθειας για ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια, και συγκεκριμένα για 1 έτος, μπορούν να επιλέξουν το «μπλε» πρόγραμμα HΡΩΝ Fix home για 12 μήνες με χαμηλή τελική χρέωση προμήθειας €0,1160 ανά κιλοβατώρα (με την έκπτωση συνέπειας).

Επιπρόσθετα, οι καταναλωτές που θα επιλέξουν ένα από τα παραπάνω προγράμματα, μπορούν να επιτύχουν ακόμη μεγαλύτερη οικονομία συμμετέχοντας στην «Ενεργειακή Κοινότητα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α» και να αποκτήσουν πρόσβαση στην παραγωγή «πράσινης» ενέργειας μέσω εκπτώσεων στο λογαριασμό ρεύματος, χωρίς να χρειαστεί να εγκαταστήσουν δικό τους φωτοβολταϊκό στη στέγη.

