Συνεχίζεται και την Τρίτη το ράλι στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, μετά την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, που εξελίσσεται σε ανοιχτή απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς οι στρατιωτικές προειδοποιήσεις της Τεχεράνης οδήγησαν σε κατακόρυφη πτώση της εμπορικής διέλευσης από τη ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδό για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Εχθές οι τιμές του αργού έκλεισαν στο υψηλότερο σημείο από την προηγούμενη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 2025, με την άνοδο να συνεχίζεται και σήμερα.

Έσπασε το φράγμα των 80 δολαρίων το Brent

Το τρέχον συμβόλαιο για το πετρέλαιο τύπου Brent σημειώνει άνοδο 4,44% και κινείται στα 81,19 δολάρια το βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο του Μαΐου γράφει κέρδη 3,32% στα 79 δολάρια.

Αντίστοιχα, συμβόλαιο του επόμενου μήνα για το αμερικανικό αργό, WTI, καταγράφει άνοδο 3,06%, στα 74,29 δολάρια το βαρέλι, ενώ 2,74% υψηλότερα κινείται το συμβόλαιο παράδοσης Απριλίου.

Εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου

Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφει και σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου, κυρίως στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εγείρει φόβους για τον ανεφοδιασμό της Ευρώπης.

Το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του φυσικού αερίου TTF καταγράφει αύξηση 27,36%, στα 55,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έχοντας σκαρφαλώσει νωρίτερα στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023, αγγίζοντας τα 58 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Εχθές, το ολλανδικό συμβόλαιο σημείωσε ράλι σχεδόν 35%, μετά την είδηση ότι η QatarEnergy ανέστειλε την παραγωγή LNG αφότου ιρανικά drones έπληξαν τις εγκαταστάσεις Ras Laffan και Mesaieed, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής LNG. Η διακοπή αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει περίπου το 15% των εισαγωγών LNG της Ευρώπης, περιορίζοντας την παγκόσμια προσφορά και εντείνοντας τον ανταγωνισμό για εναλλακτικές πηγές.

Επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση, το Ιράν κινήθηκε για να εμποδίσει τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις εξαγωγές από άλλους μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής.

Οι κίνδυνοι αυτοί για την προσφορά έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία τα αποθέματα φυσικού αερίου της ΕΕ βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, στο 31%, έναντι 40% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Έκλεισε το Στενό του Ορμούζ

Κορυφαίος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν δήλωσε χθες Δευτέρα, ότι το Στενό του Ορμούζ έχει κλείσει και ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα εξαπολύσουν επίθεση εναντίον οποιουδήποτε πλοίου επιχειρήσει να περάσει από το Στενό του Ορμούζ.

Πρόκειται για την πιο σαφή απειλή από την Τεχεράνη αφότου οι ιρανικές αρχές ενημέρωσαν το Σάββατο ότι κλείνουν το Στενό του Ορμούζ – μια θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, απ’ όπου περνά περίπου το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

«Το Στενό (του Ορμούζ) είναι κλειστό. Εάν οποιοιδήποτε επιχειρήσουν να περάσουν, οι ήρωες των Φρουρών της Επανάστασης και το Πολεμικό Ναυτικό θα βάλουν φωτιά σε αυτά τα πλοία», δήλωσε ο στρατηγός Εμπραχίμ Τζαμπαρί σε μήνυμα που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

Η θαλάσσια οδός συνδέει τις χώρες της Μέσης Ανατολής με τη μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου (Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ εξελίσσεται σε ανοιχτή απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς οι στρατιωτικές προειδοποιήσεις της Τεχεράνης οδήγησαν σε κατακόρυφη πτώση της εμπορικής διέλευσης από αυτό το κομβικό πέρασμα.

Αν και αρχικά δεν είχε εκδοθεί επίσημη ναυτική οδηγία περί διακοπής της κυκλοφορίας, τα διαδοχικά πλήγματα σε εμπορικά πλοία προκάλεσαν έντονη αποφυγή της περιοχής, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου Diaplous.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν έως 30 κινήσεις προς το Ορμούζ από τον Ινδικό Ωκεανό και έως 80 αναχωρήσεις προς τα ανοιχτά. Η εικόνα, ωστόσο, επιδεινώθηκε ταχύτατα: Την 1η Μαρτίου οι εξερχόμενες διελεύσεις περιορίστηκαν στις 35 και οι εισερχόμενες στις 5, στις 2 Μαρτίου καταγράφηκαν μόλις 5 έξοδοι και 3 είσοδοι, ενώ έως το πρωί της 3ης Μαρτίου είχαν σημειωθεί 5 έξοδοι και μόνο μία είσοδος.

Τα στοιχεία σκιαγραφούν μία de facto αναστολή της ναυτιλιακής δραστηριότητας σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Κρίση στη Μέση Ανατολή

