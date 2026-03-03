Reuters: Ποιοι εξαρτώνται περισσότερο από το πετρέλαιο και το LNG της Μέσης Ανατολής

Η Ινδία και άλλες ασιατικές οικονομίες είναι οι χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής, γεγονός που τις καθιστά ευάλωτες σε περίπτωση που η διεύρυνση της σύγκρουσης μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν προκαλέσει παρατεταμένες διακοπές στον εφοδιασμό.

Το Reuters παρουσιάζει μια επισκόπηση των εισαγωγών και των αποθεμάτων των σημαντικότερων αγοραστών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή:

Ινδία

Το μερίδιο του πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή στις εισαγωγές αργού της Ινδίας αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022, φτάνοντας το 55% τον Ιανουάριο ή περίπου 2,74 εκατ. βαρέλια την ημέρα, καθώς μειώθηκε η κατανάλωση ρωσικού πετρελαίου.

Η Ινδία διαθέτει αποθέματα αργού και διυλισμένων καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχουν εταιρείες και στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, για να καλύψει τη ζήτηση για περίπου 74 ημέρες, δήλωσε ο υπουργός Πετρελαίου Hardeep Singh Puri τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, πηγές του κλάδου ανέφεραν στο Reuters ότι τα τρέχοντα αποθέματα αργού και διυλισμένων καυσίμων της Ινδίας θα μπορούσαν να διαρκέσουν για περίπου 20-25 ημέρες.

Η Ινδία, ο τέταρτος μεγαλύτερος εισαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), αγοράζει περίπου τα δύο τρίτα του εφοδιασμού της από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Κίνα

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο και ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, αν και τα ρεκόρ ποσοτήτων αργού σε πλωτές αποθήκες και στρατηγικά αποθέματα περιορίζουν τον βραχυπρόθεσμο κίνδυνο έλλειψης.

Περίπου το ήμισυ των εισαγωγών πετρελαίου της Κίνας προέρχεται από τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την Kpler, η Κίνα αγόρασε κατά μέσο όρο 1,38 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου την περασμένη χρονιά, ή περίπου το 13% του συνόλου των θαλάσσιων εισαγωγών της. Άλλα 42 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου αποθηκεύτηκαν σε δεξαμενόπλοια στην Ασία στα τέλη Ιανουαρίου.

Η Κίνα έχει επίσης περάσει τα τελευταία χρόνια ενισχύοντας τα στρατηγικά της αποθέματα, κατασκευάζοντας νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και προμηθευόμενη αργό πετρέλαιο από μια παγκόσμια αγορά με πλεονάζουσα προσφορά. Το Πεκίνο κρατά αυστηρά απόρρητο το μέγεθος των αποθεμάτων, ωστόσο αναλυτές το εκτιμούν περίπου στα 900 εκατ. βαρέλια, ποσότητα που αντιστοιχεί σε λίγο λιγότερο από τρεις μήνες εισαγωγών.

Η Κίνα είναι επίσης ο μεγαλύτερος εισαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, περίπου το ένα τρίτο του οποίου προέρχεται από τη Μέση Ανατολή.

Ιαπωνία

Η Ιαπωνία εισάγει περίπου το 95% του πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή, εκ του οποίου το 70% περίπου διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ. Επίσης, ισήγαγε 2,8 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα τον Ιανουάριο, εκ των οποίων 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα προήλθαν από τη Σαουδική Αραβία, ενώ προμήθειες προήλθαν επίσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ.

Η Ιαπωνία διαθέτει αποθέματα πετρελαίου έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχούν σε 254 ημέρες κατανάλωσης.

Η Ιαπωνία, ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG, προμηθεύεται το 40% των αποθεμάτων της από την Αυστραλία, ή 25,8 εκατ. μετρικούς τόνους πέρυσι. Οι προμήθειες LNG της Ιαπωνίας από τη Μέση Ανατολή - Κατάρ, Ομάν και ΗΑΕ - αποτελούσαν το 11% των εισαγωγών της.

Οι ιαπωνικές εταιρείες διαθέτουν αποθέματα LNG που αντιστοιχούν σε περίπου τρεις εβδομάδες κατανάλωσης, σύμφωνα με Ιάπωνα κυβερνητικό αξιωματούχο.

Η Ιαπωνία επίσης εμπορεύεται περίπου 40 εκατ. τόνους LNG ετησίως και θα μπορούσε να ανακατευθύνει μέρος αυτού στην εγχώρια αγορά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Νότια Κορέα

Η Νότια Κορέα, η οποία εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εισαγωγές για την ενέργειά της, αγοράζει περίπου το 70% του πετρελαίου και το 20% του LNG από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με στοιχεία της Κορεατικής Ένωσης Διεθνούς Εμπορίου.

Το Υπουργείο Βιομηχανίας της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι το συνολικό στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου της χώρας έχει φτάσει τα 100 εκατ. βαρέλια. Ο ιδιωτικός τομέας διαθέτει επιπλέον 95 εκατ. βαρέλια σε απόθεμα.

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα συνολικά αποθέματα της χώρας επαρκούν για να καλύψουν περίπου 208 ημέρες κατανάλωσης.

Την Κυριακή, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι η χώρα θα επιδιώξει να εξασφαλίσει επιπλέον ποσότητες από χώρες εκτός της Μέσης Ανατολής, εάν οι διαταραχές στον εφοδιασμό συνεχιστούν.

Ευρώπη

Το μερίδιο της Μέσης Ανατολής στο μείγμα εισαγωγών αργού πετρελαίου της Ευρώπης διαμορφώνεται γύρω στο 5%, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Ωστόσο, η Ευρώπη εξαρτάται πολύ περισσότερο από τη Μέση Ανατολή σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, καθώς τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι η περιοχή αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή της Ευρώπης σε καύσιμα όπως το ντίζελ και τα καύσιμα αεροσκαφών.

ΗΠΑ

Τα τελευταία χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μειώσει σημαντικά την εξάρτησή τους από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, καθώς έχουν καταστεί ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. Πέρυσι, αγόρασαν λιγότερα από 900.000 την ημέρα από τις χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράκ και του Κουβέιτ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενέργειας των ΗΠΑ, σε σύγκριση με την αμερικανική ζήτηση που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Οι ΗΠΑ απαγόρευσαν τις αγορές πετρελαίου από το Ιράν μετά την κρίση με τους ομήρους το 1979. Οι ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο, δεν εισάγουν σχεδόν καθόλου υγροποιημένο φυσικό αέριο από τη Μέση Ανατολή. Πέρυσι, εισήγαγαν περισσότερο LNG από Τρινιντάντ και Τομπάγκο παρά από το Κατάρ, τη μόνη χώρα της Μέσης Ανατολής από την οποία εισήγαγαν LNG.

Πηγή: skai.gr

