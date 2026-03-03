Του Βαγγέλη Δουράκη

Σε μία εβδομάδα από σήμερα, δηλαδή στις 10 Μαρτίου, υπολογίζεται πως θα αναρτηθούν στο taxisnet τα «ραβασάκια» του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, γνωστού ως …ΕΝΦΙΑ. Ο φόρος που θα κληθούν να πληρώσουν σχεδόν 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα εξοφληθεί σε 12 δόσεις, με την α΄ δόση του φόρου να πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος του ερχόμενου μήνα και η τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027. Εάν ο ΕΝΦΙΑ καταβληθεί εφάπαξ δεν… προβλέπεται έκπτωση.

Εντούτοις, υπάρχουν φορολογούμενοι που, αν και έχουν ακίνητα, δεν θα πληρώσουν ούτε ευρώ ΕΝΦΙΑ και άλλοι που θα καταβάλλουν «κουρεμένα» τα ποσά στην περίπτωση που κάποιος έχει ασφαλισμένο το σπίτι του ή δηλώνει χαμηλά εισοδήματα.

Ποιοι θα απαλλαγούν από την καταβολή ΕΝΦΙΑ

Συγκεκριμένα, υπάρχουν ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν πλήρως από την καταβολή του φόρου. Προϋπόθεση όμως, για να απαλλαγεί ένα νοικοκυριό (έκπτωση 100%) από την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, είναι να υποβάλλει την αίτηση-δήλωση (Δ500).

Θα πρέπει επίσης να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, καθώς η έκπτωση αυτή αφορά τα νοικοκυριά με τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω, καθώς και όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, με τις εξής προϋποθέσεις:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου έτους δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

«Ψαλιδισμένο» κατά 50% ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγό ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ο ή η σύζυγός ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο.

Ποιοι θα έχουν μείωση 20% στον ΕΝΦΙΑ

Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που τα ασφάλισαν για φυσικές καταστροφές -οπωσδήποτε και για πλημμύρες- τη χρονιά που μας πέρασε, θα έχουν έκπτωση 20% στον φόρο. Αν η ασφάλιση όμως αφορά λιγότερους από τους 12 μήνες του 2025, η έκπτωση θα είναι αναλογική.

«Ψαλιδισμένο» κατά 20% ΕΝΦΙΑ θα έχουν λοιπόν, όσοι έσπευσαν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στο myProperty ως τις 16 Φεβρουαρίου, υπό την προϋπόθεση βέβαια να ασφαλίζουν τις κατοικίες τους -και εφόσον η αξία τους δεν ξεπερνά τα 500.000 ευρώ- από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρες).

Σε περίπτωση που η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά και συγκεκριμένα για 9 μήνες παρέχεται έκπτωση 15%, για έξι μήνες 10% και για τρεις μήνες 5%, ενώ δεν ισχύει καμία μείωση για κατοικίες που έχουν ασφαλιστεί για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών τον χρόνο.

Η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ αφορά μόνο το ασφαλισμένο κτίσμα και όχι το σύνολο της ακίνητης περιουσίας.

Όσοι έχουν ακίνητα αξίας άνω 500.000 ευρώ διατηρούν την έκπτωση 10% στον ΦΠΑ αν έχουν πλήρη ασφάλιση, αλλά εάν δεν έχουν, δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος σε περίπτωση ζημιών από φυσικές καταστροφές.



