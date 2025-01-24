Συνέδριο ΣΕΒ - Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών στο τιμόνι επιχειρήσεων με νέο πιο σκληρό κανονισμό

Για τη βιωσιμότητα και τη συμμόρφωση στη δημιουργία κουλτούρας ποικιλομορφίας στις επιχειρήσεις, ως βασικά συστατικά του μέλλοντος της διοίκησης, συζήτησαν οι: Αναστάσιος Βιρβιλιός (Δικηγόρος Εταιρικού Δικαίου), Νικόλας Γκουζέλος (ICAP), Ζέφη Νικολάου (ΣΕΚΑΣΕ), Άρης Δημητριάδης (Όμιλος ΟΤΕ) και Αργύρης Οικονόμου (ΔΕΗ).

Μιλώντας στο Συνέδριο που διοργανώνει ο ΣΕΒ με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Εταιρική Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα & Ποικιλομορφία: Προχωράμε μπροστά», όλοι δήλωσαν αισιόδοξοι για την εφαρμογή στην πράξη, ενός νέου επιχειρηματικού ηθικού κώδικα. Τόνισαν, δε, ότι η συμμόρφωση στους κανονισμούς και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, «δεν είναι βάρος, αλλά ευκαιρία για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και μείωση της γραφειοκρατίας».

Οι μεγάλες και εισηγμένες εταιρείες, που ήδη εφαρμόζουν με επιτυχία, όπως ανέφεραν οι ομιλητές, τον εθνικό νόμο 4706 του 2020, έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν στέρεη κουλτούρα κανονιστικής συμμόρφωσης και βέλτιστων πρακτικών και μάλιστα να λογοδοτούν για την εφαρμογή αυτών, παρουσιάζοντας τα αντίστοιχα «νούμερα».

Κατά τη συζήτηση, επισημάνθηκε επίσης, η σημασία της εφαρμογής εσωτερικών ελέγχων στις εισηγμένες επιχειρήσεις με στόχο: την ουσιαστική αφομοίωση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, την αύξηση των ανεξάρτητων μελών στα των επιχειρήσεων και την αύξηση της γυναικείας παρουσίας στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων.

Εξάλλου, πολύ σύντομα θα νομοθετηθεί η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στο 33% από 25% που είναι σήμερα, με στόχο την περισσότερο ισομερή εκπροσώπηση των δύο φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών.

Οι ομιλητές στάθηκαν επίσης, σε έναν ακόμη βασικό πυλώνα της εύρυθμης εταιρικής διακυβέρνησης, που είναι η εκτίμηση ρίσκου και η διαχείριση της πιθανότητας κινδύνου.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2025, πρόκειται να δημοσιευθεί, όπως έχει δηλώσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Κανονισμός Omnibus για τα κριτήρια ESG.

Πρόκειται για ένα νομοθετικό πακέτο που στοχεύει στη συγκέντρωση και απλοποίηση των υποχρεώσεων των εταιρειών αναφορικά με τις εκθέσεις εταιρικής βιωσιμότητας.

Θα ενσωματώνει την Οδηγία για την Εταιρική Βιωσιμότητα (CSRD), την Οδηγία για την Εταιρική Δέουσα Επιμέλεια στη βιωσιμότητα (CSDDD) και τον Κανονισμό Ταξινομίας της ΕΕ, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διασφάλιση της συνοχής στις επιχειρήσεις.

Και όλα αυτά, με γνώμονα την ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων τού επιχειρείν και του ανθρώπινου δυναμικού του, και όχι την υπερπληθώρα «ακαταλαβίστικων» κανονισμών και ασφυκτικών κανονιστικών πλαισίων, που μπορεί να προκαλέσουν συστημική αποτυχία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.