Του Χρυσόστομου Τσούφη

Υπό άλλες συνθήκες η ανακοίνωση των προσωρινών στοιχείων από τη Eurostat για τον πληθωρισμό του Ιουνίου στην Ευρωζώνη θα έφερνε αν όχι χαμόγελα, μια συγκρατημένη έστω αισιοδοξία. Ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,5% από το 2,6% του Μαΐου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, και βρέθηκε ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο της ΕΚΤ.

Αντί όμως για χαμόγελα είχαμε ένα «σφίξιμο», που φαινόταν και στη γλώσσα του σώματος της Κριστίν Λαγκάρντ στο φόρουμ της ΕΚΤ στην Σίντρα της Πορτογαλίας. Οι αιτίες δύο.

Η πρώτη έχει να κάνει με τον δομικό πληθωρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνει την ενέργεια και τα τρόφιμα, δύο κατηγορίες που είναι ευμετάβλητές κι έχουν κι εποχικά χαρακτηριστικά. Ο δομικός πληθωρισμός ο οποίος είναι πάντα στο ραντάρ την ΕΚΤ είναι καρφωμένος στο 2,9% από το Μάρτιο – με την εξαίρεση του Απριλίου που υποχώρησε στο 2,7%.

Η δεύτερη έχει να κάνει με τον πληθωρισμό των υπηρεσιών που ο οποίος κι αυτός κόλλησε για δεύτερο συνεχή μήνα στο 4,1% που είναι και η υψηλότερη τιμή φέτος.



Τα στοιχεία αυτά ήταν που αποτέλεσαν την …ταφόπλακα στις ελπίδες αυτών – λίγων είναι η αλήθεια – που πίστευαν σε μια δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων.

Από την Πορτογαλία η Λαγκάρντ δεν έκρυψε τον προβληματισμό της και στάθηκε στον πληθωρισμό των υπηρεσιών την επιμονή του οποίου απέδωσε κυρίως στην εξέλιξη των αμοιβών. Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα στην Ευρώπη οι διαπραγματεύσεις για την εξέλιξη των μισθών σε κάποιες χώρες γίνονται κάθε 3 χρόνια. Ενώ λοιπόν τα τελευταία χρόνια υπήρχε αύξηση σημαντική του πληθωρισμού, οι αμοιβές παρέμειναν καθηλωμένες οπότε εύλογα οι διαπραγματεύσεις «γέννησαν» σημαντικές αυξήσεις στις αμοιβές που συνεχίσουν να επηρεάζουν τον κλάδο των υπηρεσιών.



Τις αποφάσεις της ΕΚΤ αναμένεται να καθορίσουν:

-Τα στοιχεία για την ανάπτυξη

-Η τηλεφωνική έρευνα με τις επιχειρήσεις που θα υπάρξει στη συνεδρίαση της 18ης Ιουλίου

-Η έρευνα για τη χορήγηση δανείων από τις τράπεζες

-Η έρευνα για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Με βάση τα παραπάνω θα βγουν οι εκτιμήσεις του Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια – αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος – θα προχωρήσει η ΕΚΤ σε μειώσεις επιτοκίων με την αγορά να προεξοφλεί αυτή τη στιγμή 2 ακόμη μειώσεις φέτος. Μία τον Οκτώβριο και μία τον Δεκέμβριο.



Στη «δυσθυμία» από το μέτωπο των τιμών, πρέπει να προστεθεί και η ανησυχία από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία.

Και κάπως έτσι οι χρηματαγορές στην Ευρώπη βρέθηκαν στο κόκκινο καθώς δεν πείστηκαν από το αντί-ακροδεξιό μέτωπο που επιχειρείται στη Γαλλία εν όψει του δεύτερου εκλογικού γύρου. Άλλωστε όπως υποστηρίζουν αναλυτές, είτε στην περίπτωση ακροδεξιάς είτε σε αυτήν της ακροαριστερής συμμαχίας , το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Αναποφασιστικότητα κι άρα πηγή αβεβαιότητας…



Δεν προκαλεί εντύπωση μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη υποχώρησε τον Ιούνιο κυρίως εξαιτίας της εξασθένισης των προσδοκιών σε βιομηχανία και λιανικό εμπόριο. Οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν παραδοσιακά οι πιο απαισιόδοξοι στην ζώνη του ευρώ.

Πηγή: skai.gr

