Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της δημοσιοποίησης των πρακτικών της πρόσφατης συνεδρίασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) και ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τριμήνου από τον τεχνολογικό κολοσσό Nvidia.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 244,95 μονάδων (–0,58%), στις 42.098,70 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 98,23 μονάδων (–0,51%), στις 19.100,94 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 32,99 μονάδων (–0,56%), στις 5.888,55 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

