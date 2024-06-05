Λογαριασμός
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην αυριανή απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών να παραμένει στραμμένη στην αυριανή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο σχεδόν 0,5% στις 10:23 ώρα Ελλάδας, ανακάμπτοντας από τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.

Όλοι οι βασικοί κλαδικοί δείκτες κινούνταν ανοδικά, με τις εταιρίες λιανικών πωλήσεων να ενισχύονται κατά 1,7% μετά το άλμα κατά 4,7% της μετοχής της Inditex, ιδιοκτήτριας της αλυσίδας Zara, ύστερα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια μετοχές
