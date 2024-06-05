Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών να παραμένει στραμμένη στην αυριανή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο σχεδόν 0,5% στις 10:23 ώρα Ελλάδας, ανακάμπτοντας από τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.
Όλοι οι βασικοί κλαδικοί δείκτες κινούνταν ανοδικά, με τις εταιρίες λιανικών πωλήσεων να ενισχύονται κατά 1,7% μετά το άλμα κατά 4,7% της μετοχής της Inditex, ιδιοκτήτριας της αλυσίδας Zara, ύστερα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου.
