Στο 2,10% το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας

Με μειωμένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, στη σημερινή δημοπρασία των εντόκων γραμματίων διάρκειας 6μηνης διάρκειας, το επιτόκιό τους υποχώρησε στο 2,10% από 2,19% που είχε διαμορφωθεί κατά τη δημοπρασία του Ιουνίου.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,018 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό (500 εκατ. ευρώ) κατά 2,04 φορές. Το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει τελικά 600 εκατ. ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 28 Μαρτίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ. Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

