Μπορεί να έχουν αναρτηθεί οι πίνακες με τις περιοχές που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, με ειδική μέριμνα για το Αρκαλοχώρι, όμως υπάρχουν αρκετές καταγγελίες από την περιοχή της Σάμου, όπου οι άνθρωποι και εκεί, ενώ έχουν χωράφια ή σπίτια που έχουν κατεδαφιστεί, τους έρχεται ΕΝΦΙΑ.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Παρασκευάς Παπαγεωργίου επιβεβαίωσε τις παραπάνω καταγγελίες, επισημαίνοντας το εξής:

«Μας έχουν πει ότι πρέπει να γίνει καινούργια νομοθετική ρύθμιση για να υπάρξει καινούργια απαλλαγή και για αυτόν τον χρόνο, κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί ο δημότης να έχει ένα σπίτι που είναι ακατοίκητο και χρήζει επισκευής. Ο σεισμός έγινε τον Οκτώβριο του 2020 και τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, τόσο σε δημόσια κτίρια όσο και σε ιδιωτικά. Έχουν γίνει προσπάθειες, όμως δεν είναι αποτελεσματικές. Η υπηρεσία, η ΔΑΕΦΚ, που έχει αναλάβει τα ζητήματα αποκατάστασης του σεισμού, είναι υποστελεχωμένη. Μετακόμισε το 2022, άλλαξε υπουργείο το 2023, αποσπάστηκε το 2024. Καταλαβαίνετε πως όλες αυτές οι αλλαγές έχουν δημιουργήσει φοβερές καθυστερήσεις».

«Αυτήν τη στιγμή οι καινούργιοι πρέπει να ενημερωθούν, οι φάκελοι έχουν μείνει πίσω και τώρα δεν δέχονται καινούργιους συμπληρωματικούς φακέλους για έκδοση αδειών, γιατί έχουν περάσει τα 5 χρόνια. Πρέπει να υπογραφεί μια ΚΥΑ η οποία είναι υποτίθεται έτοιμη», διευκρίνισε και κατέληξε λέγοντας:

«Τα προηγούμενα χρόνια δεν τους έρχονταν ΕΝΦΙΑ. Τώρα εμείς επιμένουμε και διεκδικούμε στην καινούργια τροποποίηση να συμπεριληφθεί και πάλι η Σάμος. Μέχρι να έρθει η ΚΥΑ, εννοείται λέμε στους ανθρώπους να μην πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ. από τις 800 αιτήσεις που έχουν γίνει, έχουν εκδοθεί περίπου 150 άδειες μετά από 5 χρόνια

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.