Υπέρβαση 506 εκατ. ευρώ εμφανίζουν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού το πρώτο δίμηνο του 2025 - Ξεπέρασε τα 2,8 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα

Υπέρβαση 506 εκατ. ευρώ εμφανίζουν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού το πρώτο δίμηνο του έτους με επιμέρους υπέρβαση 150 εκατ. ευρώ στα έσοδα από ΦΠΑ και 188 εκατ. ευρώ των φόρων εισοδήματος.

Στο δίμηνο σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΘΟ το πρωτογενές πλεόνασμα ξεπέρασε τα 2,8 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 2 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2025, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 709 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 51 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2025 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025 και πλεονάσματος 1.437 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.802 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2.029 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 3.378 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024. Σημειώνεται ότι ποσό 468 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού και ποσό 473 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Την περίοδο Ιανουάριου – Φεβρουαρίου 2025, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11.743 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 170 εκατ. ευρώ ή 1,47% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Σημειώνεται ότι στο ποσό αυτό εμπεριέχεται, τόσο στα έσοδα (στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών»), όσο και στις επιστροφές φόρων (ΦΠΑ), το ποσό των 784,8 εκατ. ευρώ από τις συναλλαγές που απαιτήθηκε να γίνουν κατά τον μήνα Ιανουάριο 2025 για την ολοκλήρωση της νέας Σύμβασης Παραχώρησης της Αττικής Οδού, οι οποίες αφορούν στο έτος 2024 και είναι δημοσιονομικά ουδέτερες.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 13.602 εκατ. ευρώ και ενσωματώνουν τo προαναφερθέν ποσό από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού. Εξαιρουμένου αυτού, τα συνολικά έσοδα ανέρχονται σε 12.817 εκατ. ευρώ σχεδόν σύμφωνα με τον στόχο.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

I. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 11.879 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 506 εκατ. ευρώ ή 4,4% έναντι του στόχου, λόγω της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (Φ.Π.Α, ΕΦΚ κ.λπ.) και της καλύτερης απόδοσης των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους που εισπράττονται σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2025. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής του διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου επηρεάζει σε δημοσιονομικούς όρους το έτος 2024.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 4.829 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 150 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 1.084 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 55 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 193 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 19 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 4.806 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 188 εκατ. ευρώ εκ των οποίων: ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 151 εκατ. ευρώ, οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος αυξημένοι κατά 156 εκατ. ευρώ ενώ ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μειωμένος κατά 119 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου λόγω εμπροσθοβαρούς πληρωμής των μηνιαίων δόσεων.

II. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

III. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 297 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 453 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Ποσό 92 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα του ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 624 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

IV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 993 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ποσό των 784,8 εκατ. ευρώ, όπως προαναφέρθηκε. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, τα έσοδα της μείζονας κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 208 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 46 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 423 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 97 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 423 εκατ. ευρώ, ποσό 98 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ τα οποία είναι αυξημένα κατά 19 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.859 εκατ. ευρώ και ενσωματώνουν το ποσό επιστροφής ΦΠΑ ύψους 784,8 εκατ. ευρώ από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού, όπως προαναφέρθηκε, το οποίο δημοσιονομικά επηρεάζει το έτος 2024. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 1.074 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 168 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.242 εκατ. ευρώ) που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Τα συνολικά έσοδα του (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 190 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 605 εκατ. ευρώ από τον στόχο (795 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2025 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.729 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 252 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6.380 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 176 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

I. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 6.001 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 192 εκατ. ευρώ ή 3,3% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2.124 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 3 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 542 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 44 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 92 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 10 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 2.792 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 117 εκατ. ευρώ.

II. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

III. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 50 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 59 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Το μήνα Φεβρουάριο δεν εισπράχθηκαν έσοδα που να αφορούν ΠΔΕ έναντι μηνιαίου στόχου 83 εκατ. ευρώ.

IV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 108 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 45 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 216 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 216 εκατ. ευρώ, ποσό 71 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ τα οποία είναι αυξημένα κατά 39 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 651 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 76 εκατ. ευρώ από τον στόχο (727 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 71 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 44 εκατ. ευρώ από τον στόχο (115 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2025 ανήλθαν στα 11.034 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 590 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (11.625 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Επίσης είναι μειωμένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 176 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 246 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένης της εμφανιζόμενης διαφοράς στις πιστώσεις υπό κατανομή ύψους 343 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε πληρωμές αλλά σε μεταφορές πιστώσεων στις υπόλοιπες κατηγορίες από τις οποίες πραγματοποιούνται πληρωμές, η διαφορά στις πληρωμές έναντι του στόχου ανέρχεται σε 97 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 1.339 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 344 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2024 κατά 716 εκατ. ευρώ.

