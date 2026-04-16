Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές εκφράζουν αισιοδοξία για συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 72,27 μονάδων (–0,15%), στις 48.463,72 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 376,93 μονάδων (+1,60%), στις 24.016,01 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 55,57 μονάδων (+0,80%), στις 7.022,95 μονάδες.
