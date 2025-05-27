Προτάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης με στόχο να ανοίξουν όσο το δυνατόν περισσότερα κλειστά ακίνητα και να «πέσουν» στην αγορά, κατατίθενται το τελευταίο διάστημα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Παράλληλα, με τα κίνητρα θα εξεταστούν και αντικίνητρα τα οποία θα οδηγήσουν τους ιδιοκτήτες να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα. Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί περιλαμβάνονται αλλαγές στις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την απαλλαγή από τον φόρο για όσους ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα και τα μισθώσουν, απώλεια της επιδότησης ενοικίου που θα δίνει η κυβέρνηση για όσους δεν πληρώνουν το μηνιαίο μίσθωμα, αλλά και φόρο «αδράνειας» για όσους συνεχίζουν να κρατούν κλειστά τα διαμερίσματά τους.

Οι προτάσεις

1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για να απαλλαγεί κάποιος ιδιοκτήτης από τον φόρο επί των ενοικίων για τρία χρόνια, θα πρέπει σωρευτικά να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να ανοίξει και να μισθώσει το κλειστό σπίτι από τις 8 Σεπτεμβρίου 2024, που ανακοινώθηκε το μέτρο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025

Το ακίνητο να ήταν κλειστό για τουλάχιστον τρία χρόνια

Το ακίνητο να μην ξεπερνά τα 120 τετραγωνικά μέτρα, με στόχο τη μείωση του φορολογικού βάρους σε μικρά και μεσαία εισοδήματα και όχι σε εκείνους που δεν το έχουν πραγματικά ανάγκη

Στο οικονομικό επιτελείο προτείνεται να περιοριστεί στα δύο ή στο ένα έτος το διάστημα που ήταν κλειστό το ακίνητο. Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Οικονομικών, το αίτημα αυτό δεν εξετάζεται, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία αλλαγή.

2. Απώλεια ενοικίου. Έχει προταθεί οι ενοικιαστές που δεν πληρώνουν τα ενοίκια να χάνουν την επιστροφή ενοικίου που θα δίνει η κυβέρνηση από το φθινόπωρο.

3. Φόρος αδράνειας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη εβδομάδα ανέφερε ότι «πρέπει να βρούμε τον τρόπο τα κλειστά σπίτια να βγουν στην αγορά για να αξιοποιηθεί το δυναμικό των κατοικιών που υπάρχει στη χώρα» και πρόσθεσε πως «η κυβέρνηση πρόκειται να εξαγγείλει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ ετοιμάζει πακέτο κινήτρων και αντικινήτρων, προκειμένου οι ιδιοκτήτες κλειστών σπιτιών να τα διαθέσουν προς ενοικίαση». Στο τραπέζι υπάρχει λοιπόν η συζήτηση για το εάν θα πρέπει να επιβληθεί φόρος σε όσους διατηρούν τα ακίνητά τους κενά.

4. Ανακαινίσεις. Στο επόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών θα προστεθεί διάταξη που θα προβλέπει τη διατήρηση της έκπτωσης φόρου για το 2025 αλλά και για το 2026 για ανακαινίσεις ακινήτων. Έτσι λοιπόν, όσοι προχωρήσουν σε ανακαινίσεις ακινήτων θα έχουν μείωση φόρου που θα φθάνει ακόμα και τις 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας.

5. Μεταξύ των προτάσεων είναι και η αλλαγή της κλίμακας της φορολόγησης ακινήτων. Τα σενάρια που έχουν υποβληθεί στο οικονομικό επιτελείο είναι πολλά, αλλά ακόμα δεν έχει αποφασισθεί εάν και σε τι βάθος θα γίνουν αλλαγές. Τα εισοδήματα από ακίνητα σήμερα φορολογούνται ως εξής:

Έως 12.000 ευρώ: 15%

Από 12.0001 έως 35.000 ευρώ: 35%

Πηγή: skai.gr

