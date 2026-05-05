Μικρή πτώση στις τιμές πετρελαίου - Στα 113 δολάρια το Brent

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται στα 113 δολάρια ανά βαρέλι την Τρίτη, μετά από μια αύξηση σχεδόν 6% τη Δευτέρα, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή εντάθηκαν απότομα.

Οι αμερικανικές δυνάμεις απέκρουσαν τις ιρανικές επιθέσεις στο Στενό του Ορμούζ ενώ συνόδευαν δύο πλοία με αμερικανική σημαία μέσω της στρατηγικής πλωτής οδού, δηλώνοντας ότι είχαν «υπερασπιστεί όλα τα εμπορικά πλοία» από drones και μικρά σκάφη που ανέπτυξε η Τεχεράνη, σημειώνει το Trading Economics.

Εν τω μεταξύ, τα ΗΑΕ ανέφεραν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους και επιβεβαίωσαν μια πυρκαγιά στον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Φουτζάιρα.

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουλίου) κινείται πτωτικά 1,17%, στα 113,10 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη (07:15 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Ιουνίου) σημειώνει πτώση 2,02%, στα 104,27 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

