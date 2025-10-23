Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στη δημιουργία Μητρώου Αυτόματων Πωλητών, με στόχο την πλήρη καταγραφή και παρακολούθηση όλων των σχετικών μηχανημάτων που λειτουργούν στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1143/2025 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία και τήρηση του Μητρώου Αυτόματων Πωλητών.

Ως Αυτόματοι Πωλητές ορίζονται όλα τα μηχανήματα που πωλούν ή διανέμουν προϊόντα, ή παρέχουν υπηρεσίες σε καταναλωτές, λαμβάνοντας αυτόματα το αντίτιμο, χωρίς την παρουσία προσωπικού.

Όλες οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται Αυτόματους Πωλητές, είτε ιδιόκτητους είτε μισθωμένους, υποχρεούνται να τους δηλώσουν στο Μητρώο, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται εντός ή εκτός της επαγγελματικής τους εγκατάστασης.

Εξαιρούνται από το Μητρώο τα μηχανήματα που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες και προσφέρουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή τυχερών παιγνίων, όπως παιχνιδομηχανές.

Η δημιουργία και τήρηση του Μητρώου αποτελεί σημαντικό βήμα για τον συντονισμό της εγκατάστασης ταμειακών συστημάτων στους Αυτόματους Πωλητές και τη διασύνδεσή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, ενισχύοντας τη φορολογική συμμόρφωση του κλάδου.

Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στην υποχρέωση αυτή οφείλουν να υποβάλουν Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής/Παύσης Εκμετάλλευσης Αυτόματου Πωλητή το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που ξεκινά, μεταβάλλεται ή παύει η εκμετάλλευση κάθε μηχανήματος.

Για το πρώτο χρονικό διάστημα εφαρμογής, προβλέπονται τα εξής:

• Από 14/11 έως 12/12/2025, θα πρέπει να υποβληθούν δηλώσεις για τους Αυτόματους Πωλητές που ήδη λειτουργούν κατά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης.

• Έως και 12/01/2026, θα πρέπει να υποβληθούν δηλώσεις για έναρξη, παύση ή μεταβολή εκμετάλλευσης Αυτόματων Πωλητών που έγιναν από τη δημοσίευση της απόφασης έως και τις 30/11/2025.

Η υποβολή των δηλώσεων ξεκινά στις 14/11/2025, είτε μέσω διεπαφής (API) είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία > Μητρώο Αυτόματων Πωλητών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521, τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00, ή ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > Μητρώο Αυτόματων Πωλητών > Έναρξη / Μεταβολή / Παύση Εκμετάλλευσης Αυτόματου Πωλητή.

