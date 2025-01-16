METLEN: Νέα επένδυση ύψους €295,5 εκατ. - Ανάπτυξη ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και γαλλίου

Η METLEN Energy & Metals ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Μεταλλουργίας σε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Κατανομής Πόρων για Κεφαλαιουχικές Επενδύσεις (Capital Allocation Committee), έλαβαν σήμερα, 16 Ιανουαρίου 2025, την τελική επενδυτική απόφαση (Final Investment Decision) για την υλοποίηση νέας μεγάλης επένδυσης για την παραγωγή βωξίτη, αλουμίνας και Γαλλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το εμβληματικό αυτό έργο που θα υλοποιηθεί στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, εντός των ορίων του ιστορικού εργοστασίου «Αλουμίνιον της Ελλάδος», αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του Κλάδου Μεταλλουργίας, αφού θα αυξάνει σημαντικά την παραγωγική του δυνατότητα, ενώ πλέον εντάσσει σε βιομηχανική παραγωγή και το Γάλλιο, ένα κρίσιμο υλικό για το μέλλον της Ευρώπης.

Το επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού €295,5 εκατ. αποσκοπεί στην επίτευξη συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας (σε ετήσια βάση), 2 εκατ. τόνων βωξίτη, 1.265.000 τόνων αλουμίνας (από 865.000 τόνους σήμερα) και 50 ΜΤ Γαλλίου (για πρώτη φορά) Και τα τρία αυτά υλικά περιλαμβάνονται στη λίστα των Κρίσιμων Πρώτων Υλών (Critical Raw materials) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό Capex περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους επενδύσεις:

Ανάπτυξη έρευνας και νέων κοιτασμάτων εξόρυξης βωξίτη,

Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό για την ανάπτυξη της γραμμής παραγωγής Γαλλίου,

Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό για την επέκταση και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής δυναμικότητας αλουμίνας,

Έργα ενεργειακής τροφοδοσίας της βιομηχανικής μονάδας,

Επέκταση και αναβάθμιση του λιμένα (port),

Λοιπές οδικές υποδομές και αντιπλημμυρικά έργα

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, δήλωσε σχετικά: «Η απόφαση της METLEN να προχωρήσει στην υλοποίηση μιας νέας, εμβληματικής βιομηχανικής επένδυσης για την παραγωγή βωξίτη, αλουμίνας και Γαλλίου, ενισχύει την αυτάρκεια της Ευρώπης σε κρίσιμες πρώτες ύλες, αλλά και τη στρατηγική θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη. Θωρακίζει ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή βιομηχανία από εξωτερικές εξαρτήσεις. Αποδεικνύουμε στην πράξη τη δέσμευσή μας στην καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνουμε σταθερά ότι η METLEN μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό μας ρόλο στη μετάβαση προς μια πιο «πράσινη» και ανθεκτική βιομηχανική παραγωγή.»

Ειδικά για το Γάλλιο, πρέπει να σημειωθεί ότι είναι υπο-προϊόν ορισμένων ποιοτήτων βωξίτη (και των ελληνικών) κατά την κατεργασία ραφιναρίσματός τους σε αλουμίνα, με την παραγωγή του να γίνεται σχεδόν αποκλειστικά στην Κίνα. Η απόφαση ωστόσο της Κίνας να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές Γαλλίου (Ιούλιος 2023) ανέδειξε την ευαλωτότητα της Δύσης, καθώς και την ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού.

Με την επένδυση της METLEN, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές Γαλλίου υποκαθίστανται πλήρως, με αποτέλεσμα να τονωθεί σημαντικά η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, που απαιτεί μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες, ώστε να διασφαλιστεί η παραγωγή κρίσιμων τεχνολογιών που εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα παραγωγής, από την ενεργειακή μετάβαση, έως την άμυνα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

α) Ολοκληρωμένα Συστήματα που χρησιμοποιούνται σε πληροφορική και τηλεπικοινωνίες,

β) Λαμπτήρες με φωτοδιόδους (LED) και

γ) Μαγνήτες διαρκείας κ.α.

Σημειώνεται ότι η παραγωγή και των τριών αυτών κρίσιμων υλικών (βωξίτη, αλουμίνας και Γαλλίου σημερινής αξίας περί του 1 δισ.) προορίζεται για εξαγωγή σε χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής.

Η πρωτοποριακή αυτή επένδυση θα εισάγει επίσης νέες και περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες που θα μειώσουν το ανθρακικό αποτύπωμα της μονάδας. Παράλληλα, μέσω κρίσιμων συνεργειών με τον Κλάδο Ενέργειας της METLEN, το ενεργειακό κόστος θα καθίσταται απόλυτα βιώσιμο.

Για την εν λόγω επένδυση, η METLEN κατέθεσε επενδυτικό φάκελο στο Ν. Στρατηγικών Επενδύσεων, ενώ η επένδυση πληροί τους όρους του προγράμματος «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» (Temporary Crisis and Transition Framework – TCTF).

Τέλος, σημειώνεται ότι η επένδυση έλαβε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη σφραγίδα αριστείας STEP SEAL(«Σφραγίδα Κυριαρχίας»), καθώς κρίθηκε ότι συμβάλει σημαντικά στην αυτονομία της Ένωσης σε κρίσιμες πρώτες ύλες (CRM).

Πηγή: skai.gr

