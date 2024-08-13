Επίσκεψη του αρμόδιου Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη στον χώρο φιλοξενίας των ζώων συντροφιάς από τις πυρκαγιές στην Αττική πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί Τρίτη 13/8/2024 στο ΠΑΛΑΙ του Γαλατσίου.

Ο κ.Σπανάκης ανέφερε ότι διασώθηκαν πάνω από 200 ζώα συντροφιάς στις περιοχές που είχαμε πυρκαγιές και ευχαρίστησε τις εθελοντικές Οργανώσεις, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και όσους συνέβαλαν στη διάσωση και φιλοξενία των ζώων συντροφιάς.

Να αναφερθεί ότι από την Κυριακή στο Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα στην Ειδική Γραμματεία Ζώων Συντροφιάς λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο.

Ο κ.Σπανάκης ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές και αναφέρθηκε και στην ετοιμότητα των Δήμων αφού αμέσως λειτούργησαν 5 κέντρα φιλοξενίας για τα ζώα συντροφιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.