Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μία εβδομάδα πριν τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για το φορολογικό νομοσχέδιο, όλα δείχνουν ότι το Υπουργείο Οικονομικών τείνει ευήκοον ους στις ενστάσεις που έχουν εκφραστεί – κυρίως από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων – σχετικά με τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση τριετούς φοροαπαλλαγής στους ιδιοκτήτες ακινήτων για το εισόδημα από την εκμίσθωση ακινήτων που δηλώνονταν ως κενά ή είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση.



Το σχέδιο νόμου ορίζει ότι πρέπει τα ακίνητα να δηλώνονταν κενά ή να βρίσκονταν σε βραχυχρόνια μίσθωση τα τελευταία 3 χρόνια. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων ζητούν το χρονικό διάστημα για την ιδιότητα του κενού να οριστεί στο ένα έτος ενώ για τις κατοικίες της βραχυχρόνιας μίσθωσης να αρκεί η απόκτηση Αριθμού Μητρώου Ακινήτου να έχει γίνει ακόμη και την προηγούμενη ημέρα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη (7 Σεπτεμβρίου 2024).



Ειδικά στο θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, το Υπουργείο Οικονομικών είναι πολύ θετικό σε αλλαγές, με αξιωματούχο του να δηλώνει ότι δεν ακούγεται παράλογο. Το ζήτημα των κενών φαίνεται πιο δύσκολο χωρίς όμως να απορρίπτεται.



Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, ο υφυπουργός Οικονομικών Χρήστος Δήμας συνάντησε την ομοσπονδία φοροτεχνικών-λογιστών η οποία του εξέφρασε τις επιφυλάξεις της σχετικά με τις αλλαγές που προωθούνται στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.



Το τετράμηνο από τις 15 Μαρτίου έως τις 15 Ιουλίου κρίνεται ανεπαρκές σύμφωνα με τους λογιστές μικρό, μια περίοδος 5 μηνών (1η Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου) θα ήταν πιο λειτουργική. Όπως επισημαίνουν , αν εξαιρεθούν τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες, στην ουσία πρέπει να υποβληθούν 6,7εκατομμύρια δηλώσεις σε μόλις 85 ημέρες που σημαίνει σχεδόν 80.000 δηλώσεις/ημέρα.



Μάλιστα το γεγονός ότι το νομοσχέδιο προβλέπει κλιμάκωση της έκπτωση στο φόρο για τους φορολογούμενου που θα εξοφλήσουν εφάπαξ, αποτελεί έμμεσο τρόπο πίεσης για ταχύτερη υποβολή δηλώσεων που θα ασκήσει μεγάλη πίεση στο σύστημα ειδικά τις πρώτες 45 ημέρες όταν και η έκπτωση είναι η μεγαλύτερη.



Από τη στιγμή που η πίεση θα είναι μεγάλη από την πρώτη κιόλας ημέρα, το σύστημα πρέπει να ανταποκριθεί γι’αυτό και πρέπει να λειτουργούν όλα στην εντέλεια. Οι φοροτεχνικοί ζητούν τη λειτουργία πλατφόρμας τεστ – πριν το άνοιγμα της κανονικής για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων – ώστε μέσω των δοκιμών να έχουν λυθεί τα περισσότερα από τα προβλήματα που ενδεχομένως να εμφανιστούν, πριν την έναρξη της διαδικασίας κι όχι κατά τη διάρκεια της, όπως έγινε φέτος.



Επιπλέον, ζητούν η ευθύνη της ΑΑΔΕ κι επομένως και ο κίνδυνος προστίμου, να μην περιοριστούν στο να ανοίξει έγκαιρα η πλατφόρμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αλλά να «ελέγχεται» και για το αν θα παρουσιαστούν τεχνικά προβλήματα και αν οι οδηγίες συμπλήρωσης είναι και έγκαιρες και έγκυρες.

Υφυπουργός και Ομοσπονδία ανανέωσαν το ραντεβού τους για την ερχόμενη εβδομάδα ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να προχωρήσει κάποια από τις προτάσεις τους.



Μια εβδομάδα πριν την εκπνοή της δημόσιας διαβούλευσης, το νομοσχέδιο έχει συγκεντρώσει 178 σχόλια. Οι περισσότερες ενστάσεις έχουν να κάνουν με την σημαντική αύξηση του τέλους ανθεκτικότητας που επιβάλλεται στα ακίνητα που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.