ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς φάνηκε να υποχωρεί ο ενθουσιασμός των επενδυτών για τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 382,15 μονάδων (–0,86%), στις 43.910,98 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 17,36 μονάδων (–0,09%), στις 19.281,40 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 17,36 μονάδων (–0,29%), στις 5.983,99 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.