SOS από ελληνικές εταιρείες παραγωγής αλκοολούχων ποτών

Χρυσόστομος Τσούφης

Καμπανάκι κινδύνου χτυπούν οι Ελληνικές εταιρείες αλκοολούχων ποτών οι οποίες παρά το γεγονός ότι έχουν ενισχύσει σημαντικά τον εξαγωγικό τους χαρακτήρα, εκτιμούν ότι δεν έχουν τη βοήθεια που πρέπει από την Πολιτεία ώστε να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις στο εξωτερικό.



Μετά από μια δεκαετία ισχυρής ανάπτυξης με τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 18,1% ( 7,4εκατ. φιάλες), η κατάσταση για τις ελληνικές εξαγωγές φαίνεται να έχει τελματώσει.

Το 2023 παρατηρήθηκε μείωση της ποσότητας που εξήχθη κατά 4,8% (αν και σε αξία σημειώθηκε αύξηση λόγω των σημαντικών ανατιμήσεων που έπληξαν και αυτόν τον κλάδο) ενώ και τα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο φέτος δεν είναι ενθαρρυντικά αφού δείχνουν περαιτέρω μείωση 2,6%.

Μοιραία ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών ζητά δέσμη μέτρων πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη :

Επικαιροποίηση της Νομοθεσίας και μείωση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών ελέγχων

Θεσμοθέτηση Εθνικού Συμβουλίου Αποσταγμάτων

Πρόγραμμα Προβολής των Ελληνικών αποσταγμάτων

Αντιμετώπιση των προϊόντων του κλάδου ως μέρους του τουριστικού προϊόντος

Ρύθμιση καθεστώτος παραγωγής και διακίνησης χύμα προϊόντων διήμερων αποσταγμάτων

Σταδιακή προσαρμογή σε βάθος 3ετίας του ΕΦΚ αλκοολούχων ποτών στο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου



Μετά τις διαδοχικές αυξήσεις που επιβλήθηκαν στα χρόνια του μνημονίου ο ΕΦΚ στα αλκοολούχα στην Ελλάδα έχει φτάσει στις 2.550€/100 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης όταν ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στα 1890€, σχεδόν δηλαδή 35% υψηλότερος. Ο ΣΕΑΟΑΠ ζητεί τη μείωση του έως το 2028 στα 1800€.



Μετά τις διαδοχικές αυξήσεις, ο ΕΦΚ αποτελεί πλέον το 1/3 της τιμής των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα. Κι αν προστεθεί και ο ΦΠΑ τότε οι φόροι αποτελούν το 55% της τελικής τιμής.

Δεν προκαλεί λοιπόν καμία εντύπωση που το 2023 έκλεισε με την Ελλάδα να φιγουράρει στην Τρίτη θέση στην Ευρώπη μεταξύ των χωρών με τα πιο ακριβά αλκοολούχα ποτά πίσω από τη Φινλανδία και την Ιρλανδία. Ο ΣΕΑΟΑΠ σημειώνει ότι οι υψηλές τιμές δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την άνθηση του παράνομου εμπορίου.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι 8/10 λίτρα που εξάγονται από την Ελλάδα, καταλήγουν σε κάποια χώρα της Ευρώπης.

Το 37% απορροφά η Γερμανία

Το 12,4% καταλήγει στην Ολλανδία ενώ έκπληξη αποτελεί

Το 11,4% του Ιράκ στην Τρίτη θέση

Ολλανδία , Γαλλία και Αυστρία συμπληρώνουν την εξάδα

Βασιλιάς των εξαγωγών είναι φυσικά το Ούζο με το 73% της εξαγόμενης ποσότητας. Γερμανοί , Βούλγαροι και Ιρακινοί το προτιμούν.

To 4% ανήκει στα λικέρ ενώ 22% συγκεντρώνουν οι εξαγωγές άλλων ποτών όπως Brandy, Gin και Vodka

Τσίπουρο και Τσικουδιά έχουν μόλις το 1% με τους Γερμανούς, τους Αλβανούς και τους Αμερικανούς να το προτιμούν.

