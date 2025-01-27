Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ένας στους 5 ενοικιαστές διαμερίσματος και 1 στους 3 ενοικιαστές επαγγελματικού χώρου πληρώνουν το ενοίκιο με καθυστέρηση.

Αυτό προκύπτει από έρευνα της KAPA RESEARCH για λογαριασμό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Νούμερα που έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2018 όταν τα αντίστοιχα ποσοστά των καθυστερημένων πληρωμών ήταν 38% και 49% ( δηλαδή στα επαγγελματικά ακίνητα οι μισοί καθυστερούσαν να πληρώσουν).



Νούμερα που έχουν βελτιωθεί παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι οι εκμισθωτές παραδέχονται ότι την τελευταία τριετία έχουν αυξήσει σημαντικά τις «αξιώσεις» τους από τους ενοικιαστές των περιουσιών τους:

Το 86% δηλώνει ότι έχει αυξήσει το ενοίκιο έως 20%

Το 12% παραδέχεται αύξηση μεταξύ 20% και 50%

2% έχει αυξήσει το μίσθωμα περισσότερο από 50%

Παράγοντες της αγοράς βέβαια σχολίαζαν στο skai.gr ότι αυτές είναι οι αυξήσεις που παραδέχονται οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες και ότι στην ουσία η πλειοψηφία έχει αυξήσει τις τιμές πάνω από 20%.



Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σημαντικής βελτίωσης της εικόνας της αγοράς και ενώ έχει αρχίσει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το ποιες μειώσεις φόρων πρέπει να περιλαμβάνει ο νέος γύρος φοροελαφρύνσεων που ετοιμάζει η κυβέρνηση, η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α επαναφέρει το αίτημα της για τη μείωση των συντελεστών φορολόγησης των ενοικίων.

Ένα αίτημα που βρίσκεται στο συρτάρι της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών ήδη από τις ημέρες που μέρος της ήταν ο Χάρης Θεοχάρης και που οι ιδιοκτήτες ακινήτων χαρακτηρίζουν «παγωμένο» την ώρα π.χ. που έχει ζεσταθεί για τα καλά και ωριμάζει το αίτημα για τη μείωση των συντελεστών μιας άλλης κλίμακας, αυτής της φορολόγησης των εισοδημάτων φυσικών προσώπων.



Στο Υπουργείο Οικονομικών παραδέχονται ότι έτσι όπως είναι διαρθρωμένη η κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων, ευνοεί τη φοροδιαφυγή. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για π.χ. να δούμε αν η βελτίωση στην εισπραξιμότητα των ενοικίων σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων που έδειξε η έρευνα της Kapa Research αν έχει περάσει και στα έσοδα που μπήκαν στα δημόσια ταμεία.

Με το ισχύον σύστημα οι πρώτες 12.000 ευρώ εισοδήματος φορολογούνται με συντελεστή 15%.

Από τις 12.001 έως τις 35.000€ ο συντελεστής εκτοξεύεται στο 35% και το υπερβάλλον εισόδημα έχει συντελεστή 45%.

Ένας φορολογούμενος δηλαδή με εισόδημα 12.000 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 1.800 ευρώ.

Στις 15.000 ευρώ εισόδημα ο φόρος εκτοξεύεται στις 2.850 ευρώ

Σε αυτό το μεγάλο κενό μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κλιμακίου βλέπουν στο υπουργείο ότι η φοροδιαφυγή μπορεί να….ανθίσει.



Η παρεμβολή ενός ακόμη ενδιάμεσου συντελεστή θα ήταν η προφανής λύση για τους περισσότερους.



Επιθυμία των ιδιοκτητών ακινήτων σύμφωνα με πληροφορίες είναι η μείωση των συντελεστών κατά 50%. Να πάμε δηλαδή σε ένα σύστημα με συντελεστή 7,5% για τις πρώτες 12.000€, 17,5% για το τμήμα από 12.001€ έως 35.000€ και 22,5% για το υπερβάλλον.

Δεν θα έλεγαν όχι φυσικά και σε μια οριζόντια μείωση των συντελεστών κατά 10 μονάδες καθώς ένα μοντέλο με συντελεστές 5% - 25% - 35% οδηγεί στο πρώτο κλιμάκιο στο οποίο συγκεντρώνονται και οι περισσότεροι φορολογούμενοι σε ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση.

Στις «εφεδρείες» υπάρχει και η πλήρης κατάργηση του συστήματος αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων από μισθώματα και της ενσωμάτωσης τους στην γενική κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, που θα ευνοούσε τα χαμηλά εισοδήματα ή όσους έχουν εισοδήματα μόνο από ενοίκια.



Πέραν όλων των άλλων, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θέτουν θέμα ηθικής τάξης καθώς όπως υποστηρίζουν έχουν μειωθεί όλοι οι άμεσοι φόροι πλην αυτών της δικής τους φορολόγησης. Εκτιμούν ότι το παρόν σύστημα είναι αντιπαραγωγικό αφού τους ωθεί στη βραχυχρόνια μίσθωση που επιτείνει το πρόγραμμα στέγασης που αντιμετωπίζει η χώρα.



Του λόγου το αληθές σχετικά με την ανισορροπία στην κλίμακα φορολόγησης καταδεικνύει και η σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Η κατάταξη του Global Property Guide δείχνει ότι η Ελλάδα για μηνιαίο ενοίκιο έως 1500 ευρώ έχει τον 10ο υψηλότερο φορολογικό συντελεστή σε 35 χώρες.

Για υψηλότερα όμως ενοίκια, η χώρα μας έχει τον 3ο υψηλότερο συντελεστή φορολόγησης.





Πηγή: skai.gr

