Κ. Χατζηδάκης για την έκδοση 10ετούς ομολόγου: Οι όροι δανεισμού της Ελλάδας επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία μας

«Οι όροι δανεισμού της Ελλάδας επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία μας παρά τη διεθνή αστάθεια», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, σχολιάζοντας το ποσό των 4 δισ. ευρώ που άντλησε το ελληνικό δημόσιο από τη χθεσινή έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου, ήτοι το ήμισυ του ετήσιου στόχου δανεισμού που έχει θέσει ο ΟΔΔΗΧ.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για «απτή απόδειξη της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην ελληνική οικονομία και της επιστροφής της χώρας στην κανονικότητα με ταχείς ρυθμούς», ενώ έδωσε και μπράβο στον ΟΔΔΗΧ «για τους πολύ επιτυχείς χειρισμούς του».

Αναλυτικά η δήλωση Χατζηδάκη:

«Με τη χθεσινή έκδοση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 10-ετούς διάρκειας, το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές το ποσό των 4 δισ. εκατ. ευρώ καλύπτοντας έτσι, από το πρώτο δεκαπενθήμερο του 2025, το 50% του ετήσιου δανειακού του προγράμματος.

Η χθεσινή έκδοση έλαβε χώρα ταυτόχρονα με εκδόσεις άλλων μεγάλων εκδοτών χρέους, εν μέσω μεγάλης αστάθειας στις διεθνείς αγορές, επιτυγχάνοντας ρεκόρ συμμετοχής επενδυτών, με βιβλίο προσφορών που ξεπέρασε τα 40 δισ. εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο στην ιστορία του ΕΔ.

Παρά το εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον, καθ’ όλη τη διαδικασία της χθεσινής έκδοσης το περιθώριο πιστωτικού κινδύνου(spread) των ελληνικών ομολόγων όχι μόνον δεν αυξήθηκε, όπως θα ήταν αναμενόμενο λόγω της προσφοράς νέων τίτλων, αλλά αντιθέτως μειώθηκε έναντι αυτών των λοιπών χωρών της ευρωζώνης.

Η μεγάλη ζήτηση και η υψηλή ποιότητα των επενδυτών που συμμετείχαν, οδήγησαν το περιθώριο του νέου 10-ετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού στις 99,1 μονάδες βάσης (bps), δηλαδή 20,2 μονάδες βάσης χαμηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό που ήταν 119,3 bps.

Τα παραπάνω αποτελούν απτή απόδειξη της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην ελληνική οικονομία και της επιστροφής της χώρας στην κανονικότητα με ταχείς ρυθμούς.

Μπράβο στον ΟΔΔΗΧ για τους πολύ επιτυχείς χειρισμούς του».

Υπενθυμίζεται ότι η απόδοση διαμορφώθηκε κοντά στο 3,6%, δηλαδή στις 102 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap.

Οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τελικά τα 40 δισ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 40,5 δισ. ευρώ και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για τον τίτλο του ελληνικού δημοσίου που εκδηλώθηκε από την αρχή αφού περίπου μία ώρα αφότου άνοιξε το βιβλίο προσφορών οι προσφορές υπερέβησαν τα 33 δισ. ευρώ. Το ομόλογο ωριμάζει στις 15 Ιουνίου 2035. Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, και Societe Generale να τρέξουν την έκδοση.

