ΣΕΚΛΑ: Οι τιμές ξεκινούν από το χωράφι και όχι από τη Λαχαναγορά του Ρέντη

Οι αυξήσεις σε φρούτα και λαχανικά δεν διαμορφώνονται στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών αλλά στον τόπο παραγωγής και βάσει των συνθηκών, οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά και δεν εξαρτώνται από τη Λαχαναγορά, αναφέρει ο Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς και προσθέτει ότι η αναφορά σε οριζόντιες ανατιμήσεις σε μεγάλο αριθμό προϊόντων δεν αποτυπώνει τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς των νωπών οπωροκηπευτικών, καθώς στη Λαχαναγορά λειτουργεί υγιής ανταγωνισμός και δεν εφαρμόζονται σταθερά περιθώρια στις τιμές.

Σύμφωνα με τον ΣΕΚΛΑ:

Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται σαφής μείωση της παραγωγής σε κρίσιμες περιοχές, όπως η Κρήτη, ενώ αντίστοιχα μειωμένη είναι η παραγωγή και σε διεθνές επίπεδο, τόσο σε ευρωπαϊκές χώρες όσο και σε τρίτες χώρες, κυρίως λόγω των κλιματικών συνθηκών. Η εξέλιξη αυτή περιόρισε σημαντικά τις διαθέσιμες ποσότητες. Την ίδια στιγμή, η ζήτηση από το εξωτερικό αυξήθηκε έντονα, με τις αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης να απορροφούν σημαντικούς όγκους ελληνικών προϊόντων σε υψηλότερες τιμές. Οι παράγοντες αυτοί μόνο διαμορφώνουν τις τιμές στη χονδρική και όχι άλλες πρακτικές εντός της Λαχαναγοράς.

Στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών δραστηριοποιούνται περισσότερες από 250 επιχειρήσεις, σε ένα περιβάλλον έντονου και υγιούς ανταγωνισμού, ο οποίος δεν επιτρέπει αυθαίρετες τιμολογήσεις. Οι τιμές προκύπτουν καθημερινά και μεταβάλλονται ακόμη και μέσα σε λίγες ημέρες, ιδίως όταν υπάρχουν ελλείψεις λόγω καιρικών ή άλλων ειδικών συνθηκών όπως οι αυξημένες εξαγωγές. Οι μεταβολές αυτές αποτελούν χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης αγοράς και δεν μπορούν να αξιολογηθούν με τα ίδια κριτήρια, τα οποία ισχύουν για τυποποιημένα ή βιομηχανικά προϊόντα.

Οι επιχειρήσεις της Λαχαναγοράς βρίσκονται υπό συνεχή και εντατικό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Οι πρόσφατοι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν, με πλήρη συνεργασία των εμπόρων, γεγονός που επιβεβαιώνει τη νόμιμη και διαφανή λειτουργία της αγοράς. Παράλληλα, υπάρχει διαρκής συνεργασία τόσο των μεμονωμένων εμπόρων όσο και του Συνδέσμου Εμπόρων της Κεντρικής Λαχαναγοράς (ΣΕΚΛΑ) με τα συναρμόδια υπουργεία και τους εποπτικούς φορείς, με συνεχή ανταλλαγή στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς.

Η Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών παραμένει για περισσότερες από επτά δεκαετίες βασικός κόμβος τροφοδοσίας της Αττικής και της χώρας σε φρέσκα προϊόντα. Σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και συνεχών μεταβολών, οι τιμές διαμορφώνονται εκτός «των πυλών» και της σφαίρας επιρροής της, ενώ με την αποκατάσταση της παραγωγής και την εξισορρόπηση της διαθεσιμότητας των προϊόντων θα επέλθει και η σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών, όπως έχει συμβεί επανειλημμένα στο παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.