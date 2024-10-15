Η επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Κάντρι Σίμσον δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι η ΕΕ θα είναι σε θέση να αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο που διοχετεύεται μέσω της Ουκρανίας προς την κεντρική Ευρώπη, όταν η σύμβαση διαμετακόμισης λήξει τον Δεκέμβριο.

«Επαναβεβαίωσα με τους υπουργούς ότι είμαστε προετοιμασμένοι για τη λήξη της σύμβασης μεταξύ της Ρωσίας και της (ουκρανικής) Naftogaz. Υπάρχουν επιλογές για την αντικατάσταση των 14 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) ρωσικού φυσικού αερίου που εξακολουθούν να ρέουν», δήλωσε η Σίμσον σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Η ΕΕ μπορεί να ζήσει χωρίς το ρωσικό φυσικό αέριο ... Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν πρόκειται για μια αναγκαιότητα αλλά για μια πολιτική επιλογή και μάλιστα επικίνδυνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

