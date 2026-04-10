Με ταχύτερο ρυθμό έτρεξε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Μάρτιο, σκαρφαλώνοντας σε υψηλό σχεδόν δύο ετών, καθώς η αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, άρχισαν να διαχέονται και στην ευρύτερη οικονομία.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3,3% τον Μάρτιο, από 2,4% τον Φεβρουάριο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ.

Η άνοδος αυτή, η οποία ήταν αναμενόμενη, αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες μηνιαίες μεταβολές από το 2022, όταν ο κόσμος αντιμετώπιζε το ενεργειακό σοκ που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η αύξηση του περασμένου μήνα οφείλεται στην εκτίναξη των τιμών στα πρατήρια καυσίμων, καθώς το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ λόγω του πολέμου οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε άλμα, σύμφωνα με την έκθεση του υπουργείου Εργασίας.

Οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 21,2% από τον Φεβρουάριο στον Μάρτιο, σημειώνοντας η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τότε που η κυβέρνηση άρχισε να καταγράφει τα στοιχεία το 1967. Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκαν περισσότερο από 30%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Φεβρουάριο του 2000.

Ο αντίκτυπος ήταν ιδιαίτερα εμφανής σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, όπου οι τιμές της βενζίνης ήταν ήδη υψηλότερες από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα.

Την Πέμπτη, το μέσο κόστος ενός γαλονιού βενζίνης στην Καλιφόρνια ανήλθε στα 5,93 δολάρια, έναντι του πανεθνικού μέσου όρου στα 4,16 δολάρια, σύμφωνα με την American Automobile Association.

Πηγή: skai.gr

