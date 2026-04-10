Κίνα: Ήπια ετήσια αύξηση κατέγραψαν οι τιμές καταναλωτή τον Μάρτιο

Οι τιμές καταναλωτή κατέγραψαν ήπια αύξηση τον Μάρτιο στην Κίνα, με τις εργοστασιακές τιμές των προϊόντων να επιστρέφουν σε θετικό πρόσημο για πρώτη φορά, μετά από περίοδο μεγαλύτερη των τριών ετών, ωθούμενες από εισαγόμενες πληθωριστικές πιέσεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) που αποτελεί τον βασικό δείκτη για την πορεία του πληθωρισμού κατέγραψε ετήσια αύξηση 1% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Κίνας (NBS).

Σε μηνιαία βάση, η τιμή του CPI κατέγραψε μείωση 0,7% τον Μάρτιο, με τον στατιστικολόγο του NBS Ντονγκ Λιτσουάν ν’ αποδίδει τη μείωση σε εποχιακή διόρθωση μετά από τις διακοπές για το φετινό Φεστιβάλ της Άνοιξης.

Ο πυρήνας του δείκτη CPI δεν περιλαμβάνει τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ενώ κατέγραψε ετήσια αύξηση 1,1%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.