Σε υψηλό 16 μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη

Σε υψηλό 16 μηνών σκαρφάλωσε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο, ωστόσο οι νέες παραγγελίες παρέμειναν στάσιμες μετά την πρόσκαιρη άνοδο του Αυγούστου, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τη δυναμική του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης του μπλοκ.

Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης Υπεύθυνων Προμηθειών της Ευρωζώνης (PMI) που καταρτίζει η S&P Global, αυξήθηκε στις 51,2 μονάδες τον Σεπτέμβριο από τις 51,0 μονάδες τον Αύγουστο, σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση, σηματοδοτώντας τον ένατο διαδοχικό μήνα ανάπτυξης.

Οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν τον δείκτη ελαφρώς χαμηλότερα, στις 51,1 μονάδες.

«Η Ευρωζώνη παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης. Ωστόσο, απέχουμε πολύ από μια ουσιαστική δυναμική», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Ο δείκτης που μετρά τη σύνθετη νέα επιχειρηματικότητα -ήτοι τη ζήτηση- υποχώρησε στο σημείο ισορροπίας των 50,0 μονάδων από τις 50,3 μονάδες προηγουμένως.

Υπενθυμίζεται ότι μετρήσεις άνω των 50 μονάδων υποδηλώνουν ανάπτυξη, ενώ μετρήσεις κάτω του ορίου συρρίκνωση.

Ο τομέας των υπηρεσιών ήταν αυτός που οδήγησε στη συνολική ανάπτυξη, με τον PMI του τομέα να αυξάνεται στις 51,4 μονάδες από τις 50,5 μονάδες τον Αύγουστο. Πρόκειται για την υψηλότερη μέτρηση του δείκτη εδώ και εννέα μήνες και αρκετά υψηλότερη των εκτιμήσεων των οικονομολόγων που δεν ανέμεναν μεταβολή του δείκτη.

Αντίθετα, ο τομέας της μεταποίησης απώλεσε μέρος της δυναμική του, με τον δείκτη του τομέα να υποχωρεί στις 49,5 μονάδες από τις 50,7 μονάδες που ήταν τον Αύγουστο.

Η έρευνα ανέδειξε επίσης μια απότομη απόκλιση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του μπλοκ. Η Γερμανία κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη, με τη δραστηριότητα να επεκτείνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάιο του 2023, ενώ στη Γαλλία η επιχειρηματική δραστηριότητα συρρικνώθηκε για 13 συνεχόμενο μήνα και μάλιστα με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Απρίλιο.

Η συνολική απασχόληση παρέμεινε στάσιμη τον Σεπτέμβριο, τερματίζοντας το εξάμηνο σερί δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Τέλος, οι πληθωριστικές πιέσεις αμβλύνθηκαν τον Σεπτέμβριο, καθώς τόσο το κόστος εισροών όσο και οι τιμές παραγωγής αυξήθηκαν με βραδύτερους ρυθμούς.

Το κόστος εισροών στον τομέα της μεταποίησης μειώθηκε για πρώτη φορά σε τρεις μήνες, ενώ οι εταιρείες υπηρεσιών ανέφεραν υψηλό, αν και ηπιότερο, ρυθμό πληθωρισμού και αύξησαν τις τιμές τους με τον ασθενέστερο ρυθμό από τον Μάιο.

«Ο πληθωρισμός κόστους στον τομέα των υπηρεσιών, τον οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί στενά, έχει μειωθεί ελαφρώς, αλλά παραμένει ασυνήθιστα υψηλός δεδομένου του εύθραυστου οικονομικού περιβάλλοντος», αναφέρει η έκθεση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.