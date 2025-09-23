Θα «προβλέπει» τη φοροδιαφυγή η ΑΑΔΕ - Τα νέα εργαλεία που βάζει στο οπλοστάσιό της

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Στο Minority Report, το αριστούργημα του Steven Spielberg με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise, το αστυνομικό έργο είχε προχωρήσει τόσο πολύ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ώστε στη φουτουριστική Ουάσιγκτον, οι αρχές να έχουν στη διάθεση τους 3 προγνώστες, οι οποίοι μπορούσαν να ….προβλέπουν τις εγκληματικές πράξεις.



Με τον βαθμό της υπερβολής που επιτρέπεται στον …ποιητή, η ΑΑΔΕ θα είναι σύντομα σε θέση να….προβλέπει τη φοροδιαφυγή.

Η Αρχή, με κοινοτικούς πόρους και τεχνική χείρα βοηθείας από την αντίστοιχη Σουηδική αρχή αναβαθμίζει το οπλοστάσιο της ώστε να μπορεί να εντοπίζει τα κρούσματα της φοροδιαφυγής σχεδόν πριν αυτά εμφανιστούν.



Από τα «ρομποτάκια», το myDATA και τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου πηγαίνουμε σε εξελιγμένα προγνωστικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιούν σε πολύ μικρό χρόνο όλα τα δεδομένα που συλλέγει σε πραγματικό και μη χρόνο όλα αυτά τα χρόνια η ΑΑΔΕ με τα εργαλεία που είχε στη διάθεση της.



Τυχαίνει – όπως οι 3 προγνώστες του Minority Report – τα νέα εργαλεία που βάζει στο φαρέτρα της η ΑΑΔΕ -και παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση - να είναι επίσης 3.

Πιλοτικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης

Ο «εγκέφαλος» του νέου οπλοστασίου της ΑΑΔΕ, ιεραρχεί τις διάφορες υποθέσεις ανάλογα με τη φορολογική απόκλιση ώστε οι έλεγχοι να επικεντρώνονται εκεί που υπάρχει και ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Το μοντέλο αξιοποιεί σύγχρονες τεχνικές πρόβλεψης και ενσωματώνεται στη διαδικασία επιλογής υποθέσεων της ανάλυσης κινδύνου, όπως περιγράφεται στα επιχειρησιακά και στρατηγικά κείμενα της ΑΑΔΕ για τη χρήση AI και προγνωστικών μοντέλων.

Ενιαία μεθοδολογία ανάλυσης κινδύνου για εντοπισμό παραβάσεων

Εδώ έχουμε το….λογισμικό του παραπάνω εγκεφάλου. Η μεθοδολογία της ΑΑΔΕ αλλάζει όπως έπρεπε. Πλέον θα υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια διασταυρώσεων και η επιλογή των ελεγκτικών στόχων θα γίνεται κεντρικά και από ειδικές ομάδες. Το σύστημα αντλεί δεδομένα από Taxisnet, myDATA, περιουσιολόγιο και τρίτες πηγές (τράπεζες, ΓΕΜΗ, ΕΦΚΑ κ.ά.) και εφαρμόζει αυτοματοποιημένη εκτίμηση κινδύνων, με δυνατότητα τυχαίας δειγματοληψίας για διασφάλιση απρόβλεπτου.

Ειδικός οδηγός ελέγχων για ηλεκτρονικό εμπόριο και κρυπτονομίσματα

Με το εργαλείο αυτό διορθώνονται λάθη στη λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος όσον αφορά στον έλεγχο του ηλεκτρονικού εμπορίου και της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Το αντικείμενο ελέγχου επεκτείνεται και στον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και αποκλίσεων σε ΦΠΑ και επενδυτικές ροές, με ρητή αναφορά στα crypto ως πεδίο προτεραιότητας στους πρόσφατους ελέγχους.



Στην ουσία και η παραμικρή διαθέσιμη πληροφορία πια δεν χάνεται σε έναν κυκεώνα δεδομένων που λαμβάνει καθημερινά η ΑΑΔΕ αλλά αξιοποιείται.



Ειδικά από το 2026 όταν και έρχεται η πλήρης εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου και του ψηφιακού δελτίου αποστολής σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και το ήδη υπάρχον myDATA, τα δεδομένα προς τους «πανγνώστες» και θα πολλαπλασιαστούν και θα αναβαθμιστούν ποιοτικά διευκολύνοντας τις …προγνώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.