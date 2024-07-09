Ακριβό καφεδάκι - Θα συνεχίσουν ανοδικά οι τιμές του καφέ

Οι τιμές του καφέ θα συνεχίσουν να αυξάνονται έως και τα μέσα του 2025 λόγω της έλλειψης προσφοράς από βασικές χώρες παραγωγούς, με τους Ευρωπαίους καταναλωτές να πληρώνουν ακόμη περισσότερο για ένα φλιτζάνι καφέ, καθώς τίθενται σε ισχύ οι νέοι κανονισμοί για αποψίλωση των δασών, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Οι εκτιμήσεις για νέα μείωση στην παραγωγή από το Βιετνάμ, τον κορυφαίο παραγωγό της ποικιλίας “ρομπούστα”, τροφοδοτεί την αύξηση των τιμών στην ποικιλία που χρησιμοποιείται ευρέως για διάφορα χαρμάνια, αλλά και για εσπρέσο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Giuseppe Lavazza, πρόεδρος της Luigi Lavazza SpA.

Η πτωχή συγκομιδή της φετινής χρονιάς είχε ως αποτέλεσμα εταιρείες όπως η Lavazza να πληρώσουν έως και 1.000 δολάρια πάνω από τα συμβόλαια καφέ για κόκκους από το Βιετνάμ, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της εταιρείας.

“Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο στην ιστορία του κλάδου μας” τόνισε ο Lavazza. “Και αυτό που το κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερο είναι η μεγάλη διάρκεια που έχει το φαινόμενα”.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της ποικιλίας έχουν καταγράψει αύξηση περίπου 60% στο έτος, φτάνοντας στα νέα υψηλά των 4.667 δολ. ο τόνος την Τρίτη. Ανησυχίες για την επόμενη συγκομιδή έρχονται να προστεθούν στους φόβους για το επίπεδο της προσφοράς μετά τις ζεστές και ξηρές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στο Βιετνάμ οι οποίες κατέστρεψαν τα καφεόδενδρα.

Οι υψηλότερες τιμές κόκκων καφέ, σε συνδυασμό με τα αυξημένα κόστη μεταφοράς, λόγω των προβλημάτων στη διώρυγα του Σουέζ αλλά και λόγω του αυξημένου δολαρίου, έχουν εκτινάξει τα κόστη της εταιρείας σε πάνω από 800 εκατ. ευρώ την τελευταία διετία, συμπλήρωσε ο Lavazza.

Με την οδηγία της ΕΕ όσον αφορά την αποψίλωση των δασών να τίθεται σε εφαρμογή έως το τέλος του χρόνου “είναι πολλοί οι παίκτες της αγοράς που αγοράζουν κόκκους καφέ νωρίτερα” είπε ο Lavazza εξηγώντας πως με αυτό τον τρόπο δεν θα χρειαστεί να αποδείξουν αν οι αλυσίδες εφοδιασμού τους συνδέονται με εκτάσεις που αποψιλώθηκαν μετά το 2020.

“Χωρίς καμία αμφιβολία ο καφές που θα αγοράζουμε θα κοστίζει πολύ περισσότερο.”



Πηγή: skai.gr

