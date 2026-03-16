Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές, μεικτά πρόσημα στην Ασία

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές κατά το άνοιγμα τη Δευτέρα, ενώ μεικτές τάσεις επικράτησαν στα ασιατικά χρηματιστήρια.

Ανοδικά οι ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,34% στις 597,86 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, σημειώνει άνοδο 0,16% και κινείται στις 5.725,93 μονάδες.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει άνοδο 0,16% στις 23.484,33 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται ανοδικά 0,20% στις 7.927,49 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,24% στις 10.285,59 μονάδες.

Κέρδη καταγράφονται στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να σημειώνει άνοδο 0,35% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται οριακά ανοδικά κατά 0,07%.

Ανοδικά τα futures στη Wall Street

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται ανοδικά κατά 0,45%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν άνοδο 0,65%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν άνοδο 0,69%.

Μεικτές τάσεις στην Ασία

Πτωτικά κινήθηκαν τη Δευτέρα οι αγορές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημειώνει άνοδο 0,17%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε ανοδικά κατά 1,14%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έχασε 0,50% και ο Nikkei κατέγραψε πτώση 0,10%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο +0,05%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε 1,45% υψηλότερα, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με πτώση 0,39%.

Άνοδος για το ευρώ, πτώση για τον χρυσό

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει μικρή άνοδο σε ποσοστό 0,11% και διαμορφώνεται στα 1,1429 δολάρια.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 4.990,95 δολάρια ανά ουγγιά, με πτώση 0,57%.

Εν τω μεταξύ, οριακά πτωτικά κινούνται τη Δευτέρα οι αποδόσεις των 10ετών ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

