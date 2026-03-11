Τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, εξειδικεύουν αυτή την ώρα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα τριμήνου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα την Τετάρτη.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων από παράλογες αυξήσεις μετά την άνοδο των τιμών ενέργειας παγκοσμίως εξαιτίας της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να κινηθεί με σοβαρότητα και ταχύτητα, σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα εφοδιασμού, ιδιαίτερα στα καύσιμα.

Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα θα δράσει όποτε παραστεί ανάγκη, καθώς υπάρχει αυτή η δημοσιονομική δυνατότητα λόγω της συνεπούς οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης από το 2019.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να προτεραιοποιήσει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας, προωθώντας πράξη νομοθετικού περιεχομένου σήμερα κιόλας και θα ισχύουν προσωρινά μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Ενέργεια

Από την πλευρά του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ανέφερε ότι θα υπάρξουν προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων έως την 30η Ιουνίου.

Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών απαγορεύεται να πωλούν στα πρατήρια υγρών καυσίμων με περιθώριο κέρδους μεγαλύτερο των 5 λεπτών από την τιμή που προμηθεύτηκαν βενζίνη ή ντίζελ από τα διυλιστήρια.

Για τα νησιά το πλαφόν θα είναι μεγαλύτερο από τα 5 λεπτά.

Αντίστοιχα και τα πρατήρια υγρών καυσίμων απαγορεύεται να πωλούν με κέρδος μεγαλύτερο των 12 λεπτών από την τιμή που προμηθεύτηκαν diesel και βενζίνη από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών.

Η Ελλάδα τον Μάρτιο έχει μέσο όρο χονδρικής τιμής 86 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθιστώντας την από τις φθηνότερες ευρωπαϊκές αγορές, σημείωσε επίσης ο κ. Παπασταύρου.

Επιπλέον, επεσήμανε τον ρόλο των ΑΠΕ και της αποθήκευσης ενέργειας που θα βοηθήσουν περαιτέρω στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας.

Ο κ. Παπασταύρου έκανε επίσης αναφορά και στους υδρογονάνθρακες και το νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, για την κύρωση των τεσσάρων Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδος και της Κοινοπραξίας Chevron και HELLENiQ Energy, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων στη Νότια Κρήτη και Νότια της Πελοποννήσου, το οποίο θα ψηφιστεί αύριο.

Σούπερ μάρκετ

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε στις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και τους πληθωριστικούς κινδύνους.

Από την πρώτη στιγμή του πολέμου στη Μ. Ανατολή έχουν ενταθεί οι έλεγχοι στην Ελλάδα -πάνω από 1.500, επεσήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Η κυβέρνηση θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ειδικότερα τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε συγκεκριμένα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης ενός νοικοκυριού.

Συγκεκριμένα, από την έναρξη ισχύος των έκτακτων μέτρων, δηλαδή άμεσα, δεν θα μπορεί κανείς να πωλεί ένα προϊόν με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο ποστό κέρδους ανά από αυτό που είχε κατά μέσο όρο το 2025.

Το μέτρο αφορά το χονδρεμπόριο, τη βιομηχανία τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ και τις εταιρείες διακίνησης των προϊόντων.

Τα πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφωθούν θα φτάνουν μέχρι τα 5 εκατ. ευρώ ανάλογα το μέγεθος της εταιρείας και των παραβιάσεων.

«Το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι», επεσήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος.

