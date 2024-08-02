Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση 2,61%

Με απώλειες έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, μετά από τέσσερις ανοδικές εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 4,63%.

Η εγχώρια αγορά υπέκυψε στις διεθνείς πιέσεις, με τα διεθνή χρηματιστήρια να υποχωρούν, καθώς επανέρχονται οι ανησυχίες για πιθανή ύφεση της οικονομίας των ΗΠΑ.

Πάντως το Χρηματιστήριο Αθηνών βρέθηκε στις κορυφαίες θέσεις στην κατάταξη των παγκοσμίων αγορών τον Ιούλιο, καθώς η εγχώρια αγορά κατόρθωσε να υπεραποδώσει και να βγάλει σημαντικές αντιστάσεις στη διορθωτική κίνηση των διεθνών αγορών, στο δεύτερο μισό του μήνα.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τον Ιούλιο με άνοδο 5,26%, καταγράφοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση ανάμεσα στους παγκόσμιους δείκτες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αποκοπή μερισμάτων, το ύψος των οποίων προσεγγίζει τα 4 δισ. ευρώ, το υψηλότερο από το 2008, έχει τεχνικά αφαιρέσει αρκετές μονάδες από τον Γενικό Δείκτη Τιμών.

Την ίδια ώρα ο Dow Jones κατέγραψε μηνιαία άνοδο 3,84%, ο βρετανικός FTSE-100 ενισχύθηκε κατά 3,04%, ο γερμανικός Dax-30 κέρδισε 1,90%, ο S&P -500 ενισχύθηκε 0,24%, ενώ ο Nasdaq έκλεισε τον Ιούλιο με πτώση 2,38% και ο γαλλικός Cac-40 με οριακή πτώση 0,09%.

Σε επίπεδο του επταμήνου Ιανουάριος- Ιούλιος ο Γενικός Δείκτης Τιμών κατέγραψε κέρδη 14,31% και βρέθηκε στη 10η θέση στην κατάταξη των παγκοσμίων δεικτών.

Όμως η ελληνική αγορά υπεραποδίδει των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών. Ο γερμανικός DAX-30 κατέγραψε άνοδο 10,49%, ο βρετανικός FTSE-100 ενισχύθηκε 8,21%, ενώ ο γαλλικός Cac-40 υποχώρησε 0,09%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.430,90 μονάδες, έναντι 1.469,25 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 2,61%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 10,65%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 2,43% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται σε ποσοστό 11,71%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 3,15%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει μικρή πτώση 0,29%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες 3,02%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 18,18%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 524,553 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 104,911 εκατ. έναντι 101,291 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 2,096 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 99,335 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 12 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

