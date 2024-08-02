Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών, στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω προς τα επίπεδα των 1.430 μονάδων. Η αγορά επηρεάζεται από το αρνητικό διεθνές κλίμα. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υποχωρούν, μετά την ισχυρή πτώση των δεικτών της Wall Street, καθώς επανέρχονται οι ανησυχίες για πιθανή ύφεση της οικονομίας των ΗΠΑ. Με μεγάλες απώλειες έκλεισαν και τα ασιατικά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.430,90 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,95%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 2,61%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 10,65%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 124,14 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.884.690 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 3,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,47%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψε μόνο η μετοχή του ΟΛΠ (+0,39%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-4,85%), της Motor Oil (-4,25%), της Εθνικής (-3,81%), της Jumbo (-3,80%), της Alpha Bank (-3,78%) και της Eurobank (-3,72%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 7.773.618 και 6.595.962 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 25,45 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 16,60 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 12 μετοχές, 93 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Mermeren +3,56% και Ξυλεμπορία(π) +2,04%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Moda Bango -9,19% και Ακρίτας -7,89%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,3000 -2,12%

ALPHA BANK: 1,6270 -3,78%

AEGEAN AIRLINES: 11,0400 -2,82%

VIOHALCO: 5,7200 -3,21%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,3000 -2,70%

ΔΑΑ 7,8000 -2,13%

ΔΕΗ: 11,1800 -2,78%

COCA COLA HBC: 33,2200 -2,29%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9820 -3,32%

ΕΛΠΕ: 7,2350 -1,16%

ELVALHALCOR: 1,8100 -3,42%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,6800 -3,81%

ΕΥΔΑΠ: 5,5900 -3,12%

EUROBANK: 2,0470 -3,72%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3800 -2,51%

MOTOR OIL: 22,5200 -4,25%

JUMBO: 23,8000 -3,80%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,1200 -2,93%

ΟΛΠ: 25,8000 +0,39%

ΟΠΑΠ: 15,7000 -1,57%

ΟΤΕ: 14,7800 -3,08%

AUTOHELLAS: 11,2400 -4,75%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8290 -4,85%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8400 -1,28%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,1700 -0,31%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.