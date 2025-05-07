Ένα ευρύ πακέτο μέτρων που έχουν στόχο να δώσουν νέα ώθηση στην κινεζική οικονομία εν όψει των κρίσιμων εμπορικών συνομιλιών που θα έχει με τις ΗΠΑ ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Σι Τζινπίνγκ, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης του Πεκίνου.

Ειδικότερα, η Κίνα προχώρησε σε ευρείες μειώσεις επιτοκίων και στη μείωση του ύψους των αποθεματικών που είναι υποχρεωμένες να διατηρούν οι κινεζικές τράπεζες, σε μια προσπάθεια να δώσει «πνοή» στην κινεζική οικονομία που έχει «βαλτώσει» λόγω του δεύτερου εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας μείωσε το επιτόκιο για τα reverse repos (συμφωνίες επαναπώλησης) επτά ημερών (RRR) στο 1,4% από 1,5% προηγουμένως, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής της κινεζικής κεντρικής τράπεζας Παν Γκονγκσένγκ την Τετάρτη.

Ο Κινέζος κεντρικός τραπεζίτης ανακοίνωσε επίσης ότι θα μειωθεί το ύψος των απαιτούμενων αποθεματικών που πρέπει να διακρατούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας κατά 0,5%.

Ο Παν προέβη στις ανακοινώσεις λίγες ώρες αφότου η Κίνα αποκάλυψε ότι οι πρώτες εμπορικές συνομιλίες των αξιωματούχων της με εκπροσώπους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επιβολή δασμών ύψους 145% στα περισσότερα κινεζικά αγαθά, θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο.

Ο διοικητής της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας προέβη στην ανακοίνωση των μέτρων έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κίνας, Γου Κινγκ, και τον επικεφαλής της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Λι Γιουντζέ, δίνοντας μια εικόνα της συντεταγμένης προσπάθειας ενίσχυσης της οικονομίας που επιχειρεί το Πεκίνο.

«Η καταχρηστική χρήση των δασμών από τις ΗΠΑ έχουν διαταράξει σοβαρά την παγκόσμια οικονομική και εμπορική τάξη πραγμάτων», δήλωσε ο πρόεδρος της κινεζικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προσθέτοντας: «Η παραγωγή και η λειτουργία των εισηγμένων εταιρειών έχει αναπόφευκτα επηρεαστεί άμεσα ή έμμεσα».

Τα ανωτέρω μέτρα περιλαμβάνονται σε ένα πακέτο συνολικά 10 παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Παν το οποίο περιλαμβάνει επίσης μειώσεις επιτοκίων σε μια σειρά εργαλείων αναχρηματοδότησης και δανείων.

Όπως τόνισε ο Παν, μόνο η μείωση του ύψους των υποχρεωτικών αποθεματικών για τις τράπεζες θα αποδεσμεύσει μακροπρόθεσμη ρευστότητα ύψους περίπου 1 τρισ. γουάν (139 δισ. δολαρίων).

Η μείωση του επιτοκίων των εβδομαδιαίων reverse repo θα τεθεί σε ισχύ την Πέμπτη, ενώ το μειωμένο ύψος των αποθεματικών θα τεθεί σε ισχύ μια εβδομάδα αργότερα, σύμφωνα με δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας.

Μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας της Κίνας είναι επίσης:

- Ο μηδενισμός του συντελεστή των υποχρεωτικών αποθεματικών για τις εταιρείες χρηματοδότησης αυτοκινήτων και τις εταιρείες leasing από 5% προηγουμένως.

- Η μείωση κατά 0,25% των επιτοκίων για τα εργαλεία διαρθρωτικής αναχρηματοδότησης των εμπορικών τραπεζών και τα ενεχυριασμένα συμπληρωματικά δάνεια.

- Η μείωση κατά 0,25% του επιτοκίου δανεισμού από το ταμείο πρόνοιας στέγασης.

- Η αύξηση της ποσόστωσης για δάνεια αναχρηματοδότησης τεχνολογίας κατά 300 δισ. γουάν στα 800 δισ. γουάν για την ενίσχυση της αναβάθμισης εξοπλισμού.

- Η δημιουργία εργαλείου αναχρηματοδότησης για υπηρεσίες κατανάλωσης και φροντίδας ηλικιωμένων ύψους 500 δισ. γουάν.

- Η επιδότηση μέσω του εργαλείου αναχρηματοδότησης για τη γεωργία, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα διευρυνθεί κατά 300 δισ. γουάν.

- Η συνένωση δύο εργαλείων στήριξης της μετοχικής αγοράς συνολικής ποσόστωσης 800 δισ. γουάν.

- Η δημιουργία ενός εργαλείου κατανομής του κινδύνου χρέους, που θα επιτρέπει στην κεντρική τράπεζα της Κίνας να παρέχει κεφάλαια αναχρηματοδότησης χαμηλού κόστους για την ενθάρρυνση των αγορών ομολόγων εταιρειών τεχνολογίας.

Ο διοικητής της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας επανέλαβε ότι η «μέτρια χαλάρωση» της νομισματικής πολιτικής θα μεταφραστεί σε άφθονη ρευστότητα και θα διασφαλίσει τη χρηματοδότηση του επιχειρείν με σχετικά χαμηλό κόστος.

Πηγή: skai.gr

