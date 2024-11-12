Ρωσία: Οι δυτικές κυρώσεις «στέγνωσαν» την παραγωγή φυσικού αερίου στο Arctic LNG 2

Το πρότζεκτ Arctic LNG 2 της Ρωσίας έχει μειώσει σημαντικά την παραγωγή στα κοιτάσματα φυσικού αερίου του σχεδόν στο μηδέν μέχρι στιγμής τον Νοέμβριο, αφού σταμάτησε την υγροποίηση του αερίου τον περασμένο μήνα λόγω των δυτικών κυρώσεων, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Τα πεδία που τροφοδοτούν την εγκατάσταση υπό την ηγεσία της Novatek PJSC άντλησαν κατά μέσο όρο 0,4 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου την ημέρα τις πρώτες δέκα ημέρες του Νοεμβρίου, σύμφωνα το διεθνές πρακτορείο που επικαλείται άτομο με γνώση των σχετικών στοιχείων, το οποίο μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Πρόκειται για μια πτώση άνω του 90% από τη μέση παραγωγή για το μεγαλύτερο μέρος του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Bloomberg.

Είναι επίσης ο χαμηλότερος μέσος ρυθμός παραγωγής για το Arctic LNG τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η σχεδόν μηδενική παραγωγή στο Arctic LNG 2 τον Νοέμβριο ακολουθεί τη διακοπή, όπως ανέφερε το Bloomberg τον περασμένο μήνα, των διαδικασιών υγροποίησης της εγκατάστασης.

Το Arctic LNG 2 είναι το κλειδί για τις φιλοδοξίες της Ρωσίας να αυξήσει τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και να αναπτύξει τη Βόρεια Θαλάσσια Οδό, για αυτό και αποτέλεσε στόχο πολλών δυτικών κυρώσεων κατά το περασμένο έτος λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους σχεδόν απομάκρυναν τους επενδυτές, περιόρισαν την πρόσβαση σε δεξαμενόπλοια που απαιτούνται για τη διέλευση στα ύδατα της Αρκτικής και έκαναν τους ξένους αγοραστές απρόθυμους να αγοράσουν τα φορτία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.