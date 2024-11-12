Τα αποκαλυπτήρια του αναγεννημένου ΙΚΕΑ στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο μετατρέπεται σε εμπορικό κέντρο από τον Όμιλο Fourlis πραγματοποιήθηκαν εχθές κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Ομίλου Fourlis, Βασίλης Φουρλής στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του σουηδικού ομίλου επίπλων και οικιακού εξοπλισμού IKEA για μικρότερα καταστήματα, στο νέο retail hub του ομίλου Fourlis στο αεροδρόμιο στεγάζονται καταστήματα IKEA, Πλαίσιο, Intersport και Holland & Barrett, απασχολούνται 330 εργαζόμενοι, ενώ οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε προϊόντα τεχνολογίας, οικιακές συσκευές, αθλητικά και casual είδη ένδυσης και υπόδησης, βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής.

Το νέο ανακαινισμένο ΙΚΕΑ στο εμπορικό πάρκο του αεροδρομίου της Αθήνας λειτουργεί σε επιφάνεια 15.000 τ.μ. και απασχολεί 250 εργαζόμενους. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Φουρλής, η επένδυση στο συγκεκριμένο σημείο δίνει υπεραξία σε όλα τα concepts που έχουν παρουσία στο χώρο. Ειδικότερα για το ΙΚΕΑ ανέφερε ότι παρουσιάζει αύξηση πωλήσεων 30% μετά το καλοκαίρι, ενώ προέβλεψε θετική πορεία για τις πωλήσεις όλων των καταστημάτων του νέου retail hub.

Σημειώνεται ότι τον προηγούμενο μήνα εγκαινιάστηκε από τον Όμιλο Fourlis το νέο κατάστημα ΙΚΕΑ Πάτρα, το οποίο στεγάζεται σε ένα χώρο 7.200 τ.μ. και διαθέτει πάνω από 5.000 κωδικούς και ακολουθεί η λειτουργία του νέου ΙΚΕΑ στο Ηράκλειο Κρήτης σε επιφάνεια περίπου 12.000 τ.μ., καθώς και το νέο ΙΚΕΑ στο Ελληνικό, η ανάπτυξη των οποίων γίνεται από την Trade Estates.

Την ίδια ώρα, εντός του εμπορικού πάρκου αεροδρομίου άνοιξε η Πλαίσιο το μεγαλύτερο και πιο πλήρες κατάστημά της σε επιφάνεια 3.000 τ.μ., μεγιστοποιώντας έτσι την παρουσία της στην Ανατολική Αττική. Στο κατάστημα αυτό που απασχολεί 40 εργαζόμενους, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο σύνολό της, η εξελιγμένη και σύγχρονη προσέγγιση της Πλαίσιο στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κώστας Γεράρδος πρόκειται για το 26ο κατάστημα της αλυσίδας, ενώ η επένδυση άγγιξε το 1 εκατ. ευρώ. Επίσης είναι το δεύτερο κατάστημα που προστίθεται στο δίκτυο εφέτος, μετά τα εγκαίνια του νέου καταστήματος που άνοιξε στα Γιάννενα τον περασμένο Αύγουστο και εντάσσεται σε επενδύσεις περίπου 30 εκατ. ευρώ, τις οποίες έχει δρομολογήσει η εταιρεία για την περίοδο 2024-2026. Το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη 10 καταστημάτων.

Το νέο κατάστημα Intersport στο εμπορικό πάρκο Αεροδρομίου, αποτελεί το 61ο κατάστημα του δικτύου Intersport. Είναι 1.000 τ.μ , απασχολεί 10 εργαζόμενους και αποτελεί ιδανικό προορισμό για όλες τις ανάγκες γύρω από τον αθλητισμό και τα αθλητικά είδη, αλλά και πολλές άλλες life style επιλογές των επισκεπτών του.

H Holland & Barrett, στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου διαθέτει το 10ο κατάστημα του δικτύου στην Ελλάδα και παρουσιάζει στο κοινό την ολοκληρωμένη σειρά καινοτόμων βιταμινών & συμπληρωμάτων διατροφής, αθλητικών συμπληρωμάτων, φυσικών προϊόντων ομορφιάς και τροφίμων & ροφημάτων που διαθέτει, με κύριο στόχο να κάνει την υγεία και την ευεξία τρόπο ζωής για όλους. Όπως σημείωσαν στελέχη του Ομίλου Fourlis, το brand μετρά μόλις δύο χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά και οι επιδόσεις ξεπερνούν τις αρχικές προσδοκίες. Πέρυσι άνοιξαν τρία καταστήματα και φέτος άνοιξαν επτά. Πάνω από τους στόχους κινούνται και τα shop in shop που έχουν αναπτυχθεί στο δίκτυο ΑΒ Βασιλόπουλος. Ήδη λειτουργούν τρία σε μεγάλα σούπερ μάρκετ της αλυσίδας και θα αναπτυχθούν περαιτέρω. Σημειώνεται ότι προϊόντα H&B τοποθετούνται πιλοτικά και στα καταστήματα του δικτύου Intersport.

