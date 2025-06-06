ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 2,2% για την ελληνική οικονομία το α' τρίμηνο

Με ρυθμό ανάπτυξης 2,2% "έτρεξε" η ελληνική οικονομία στο α' τρίμηνο του έτους, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2024 το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση κατά 0,04%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 1ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 1,8% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2024.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

1. Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2024.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 6,1% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024.

Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 0,9% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2,0%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,7% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,03%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,0%

2. Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2024.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 3,2% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2024.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,2% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,2%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,7% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,8%.

Επισημαίνεται ότι καθώς τα εποχικά διορθωμένα μεγέθη επαναϋπολογίζονται κάθε φορά που προστίθεται ένα καινούργιο τρίμηνο στη χρονοσειρά, η επίδραση της διαδικασίας της εποχικής διόρθωσης, ιδίως σε περιόδους έντονων διακυμάνσεων των υποκείμενων μεγεθών, αντανακλάται στην αισθητή αναθεώρηση ιδίως των πλέον προσφάτων τριμήνων της σειράς.

Οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα στοιχεία της παρούσας ανακοίνωσης για το 1ο τρίμηνο 2025 αναμένεται να αναθεωρηθούν, όταν καταρτιστούν και ανακοινωθούν τα προσωρινά στοιχεία για το 2ο τρίμηνο 2025 με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν, σε εκείνον το χρόνο, καταστεί διαθέσιμα (π.χ. τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης, στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης για τις κρατικές επιδοτήσεις για την ενέργεια, βραχυχρόνιοι δείκτες, στοιχεία απασχόλησης, κ.λπ.).

