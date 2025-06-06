Γ. Μανιάτης: «Εξωπραγματικές» οι τιμές ενέργειας στην Ελλάδα

Για την ενεργειακή κρίση, τη στεγαστική πολιτική και το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης μίλησε στο skai.gr ο Έλληνας Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, τον οποίον συναντήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο.

Αναφερόμενος στις υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ο κ. Μανιάτης τις οποίες χαρακτήρισε «εξωπραγματικές». Τόνισε πως οι επιδοτήσεις από την κυβέρνηση είναι ανεπαρκείς και απαιτούνται βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές, όπως η αναβάθμιση του χρηματιστηρίου ενέργειας και η ενίσχυση του ανταγωνισμού. Υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αγρότες, ώστε να έχουν πρόσβαση στην αυτοπαραγωγή ενέργειας και να απεξαρτηθούν από τις μεγάλες εταιρείες παροχής.

Αναφερόμενος στο σχετικά πρόσφατο μπλακ άουτ στην Ισπανία, προειδοποίησε πως κανένα κράτος δεν είναι απόλυτα προστατευμένο, αλλά η Ελλάδα λαμβάνει σημαντικά μέτρα πρόληψης. Τόνισε την ανάγκη για «μονάδες βάσης» που να προσφέρουν σταθερή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας και εκσυγχρονισμό των δικτύων.

Στο θέμα της στέγασης, σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίση, με τις τιμές πώλησης και ενοικίων να εκτοξεύονται. Οι βασικοί λόγοι, όπως ανέφερε, είναι η ανεξέλεγκτη διάδοση του Airbnb, το καθεστώς της Golden Visa και η έλλειψη κοινωνικής πολιτικής. Επισήμανε ότι σε χώρες όπως η Πορτογαλία χτίζονται χιλιάδες νέες κατοικίες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ στην Ελλάδα προγραμματίζεται η ανακαίνιση μόλις 100. Ο ίδιος προεδρεύει σε νέα επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για τη στέγαση, η οποία σκοπό έχει τη δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων.

Τέλος, αναφέρθηκε στο υψηλό κόστος διαβίωσης, ιδιαίτερα στις τιμές των σούπερ μάρκετ, που –όπως είπε– υπερβαίνουν κατά 30% τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Πρότεινε μέτρα όπως η σύγκριση τιμών σε ευρωπαϊκές πόλεις και η ίδρυση ενός πανίσχυρου ενιαίου φορέα προστασίας καταναλωτή. Καταδίκασε τα προσωρινά μέτρα τύπου market pass και ζήτησε ουσιαστικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις.

