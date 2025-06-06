Παπαθανάσης: 33,5 εκατ. ευρώ για 20 νέα έργα στο INTERREG Ελλάδα – Κύπρος

Υπεγράφησαν από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, οι συμβάσεις χρηματοδότησης για 20 νέα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG VI-A Ελλάδα–Κύπρος 2021–2027, συνολικού προϋπολογισμού 33,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Συνολικά, συμμετέχουν 88 φορείς – 47 από την Ελλάδα και 41 από την Κύπρο και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τίθεται σε πλήρη τροχιά εφαρμογής μια ολοκληρωμένη δέσμη διασυνοριακών δράσεων, με χρονικό ορίζοντα την επόμενη διετία και στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής στις περιοχές του Προγράμματος.

Οι πράξεις υλοποιούνται σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Κύπρο, επιδιώκοντας την από κοινού αντιμετώπιση προκλήσεων και εστιάζουν σε τέσσερις ειδικούς στόχους:

Ενεργειακή αποδοτικότητα και πράσινη ενέργεια, με παρεμβάσεις που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα δημόσιων υποδομών, αξιοποιώντας τεχνολογίες υψηλής απόδοσης και έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας.

και πράσινη ενέργεια, με παρεμβάσεις που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα δημόσιων υποδομών, αξιοποιώντας τεχνολογίες υψηλής απόδοσης και έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας. Κλιματική ανθεκτικότητα και διαχείριση φυσικών καταστροφών, μέσω ενίσχυσης του εξοπλισμού, της ετοιμότητας και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των φορέων πολιτικής προστασίας και πολιτικής άμυνας.

και διαχείριση φυσικών καταστροφών, μέσω ενίσχυσης του εξοπλισμού, της ετοιμότητας και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των φορέων πολιτικής προστασίας και πολιτικής άμυνας. Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας , με ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων παρακολούθησης, αποτύπωσης και ανάλυσης περιβαλλοντικών δεδομένων.

, με ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων παρακολούθησης, αποτύπωσης και ανάλυσης περιβαλλοντικών δεδομένων. Προσβασιμότητα, πολιτισμός και κοινωνική ένταξη, με παρεμβάσεις που ενισχύουν την προσβασιμότητα σε πολιτιστικούς και φυσικούς χώρους για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον ρόλο του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού ως μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής καινοτομίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.