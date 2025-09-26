Του Βασίλη Καλτσά

Μετά από ένα καλό μήνα για τους καταναλωτές, επανερχόμαστε στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις».

Τα τιμολόγια ρεύματος του Οκτωβρίου αναμένεται να είναι «φουσκωμένα» συγκριτικά με το Σεπτέμβριο.

Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι τιμές χονδρικής μέχρι τις 25 του μήνα.

Τη δεδομένη στιγμή η αύξηση στην τιμή της χονδρικής ρεύματος ανέρχεται στο 20%.

Η μέση τιμή του Αυγούστου ανερχόταν στα 73,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ μέχρι τις Σεπτεμβρίου στα 88,47 ευρώ.

Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι ακόμα χειρότερα, αλλά μετά τα μέσα του μήνα οι τιμές έχουν ισορροπήσει κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, η αύξηση άγγιζε το 30%.

Με την ισχύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις τελευταίες ημέρες οι τιμές έχουν μειωθεί, αφού ο ήλιος και οι άνεμοι βοήθησαν στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ.

Ο ρόλος της αποθήκευσης ΑΠΕ

Σημαντικό ρόλο για τη μείωση των τιμών ρεύματος εκτός από τις ΑΠΕ από μόνες τους, παίζουν και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, καθώς ναι μεν η χώρα μας παράγει ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αλλά δεν υπάρχουν συστήματα αποθήκευσης.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η ποσότητα που παράγεται πρέπει να καταναλωθεί άμεσα.

Με τα νέα επενδυτικά σχέδια που τρέχουν, η Ελλάδα αναμένεται το επόμενο έτος να αρχίσει να αποκτά συστήματα αποθήκευσης(μπαταρίες), τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν μεσοπρόθεσμα σε χαμηλότερες τιμές ρεύματος.

Στροφή στα μπλε τιμολόγια

Με τις τιμές του ρεύματος να ανεβοκατεβαίνουν σαν ασανσέρ, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές προτιμούν τα σταθερά μπλε τιμολόγια.

Το πρώτο πεντάμηνα του 2025, περισσότεροι από 240.000 πελάτες αποχώρησαν από τα σταθερά μπλε.

Στα σταθερά τιμολόγια προσχώρησαν περίπου 439.000 καταναλωτές.

Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια

Υπάρχουν όμως πολλοί καταναλωτές που νιώθουν μπερδεμένοι και δεν ξέρουν ποιο τιμολόγιο τους συμφέρει.

Αυτή την κατηγορία έρχονται να καλύψουν τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος που βρίσκονται στα σκαριά.

Η διεύρυνση αυτή αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης και άλλων εμπορικών προϊόντων με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ενέργειας καθώς και την ελευθερία επιλογής των καταναλωτών.

Τα ευέλικτα κόκκινα τιμολόγια δεν συνδέονται με διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς ρεύματος, αλλά η χρέωση περιλαμβάνει ένα εκ των προτέρων οριζόμενο «ευέλικτο στοιχείο», το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται, όπως για παράδειγμα η κατανάλωση.

Τα ευέλικτα τιμολόγια μπορούν να περιλαμβάνουν:

κλιμακωτή τιμολόγηση ανά επίπεδο κατανάλωσης, για παράδειγμα μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (Euro/ημέρα ή Euro/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (Euro/kWh) ανά βαθμίδα κατανάλωσης, καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας

μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (Euro/ημέρα ή Euro/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (Euro/kWh), ανά εξάμηνο της ετήσιας διάρκειας της Σύμβασης Προμήθειας,

μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (Euro/ημέρα ή Euro/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (Euro/kWh) ανά βαθμίδα κατανάλωσης και μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (Euro/ημέρα ή Euro/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή( προμήθειας (Euro/kWh) για την εκτός βαθμίδας κατανάλωσης, καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας

Τι συμβαίνει με τη βιομηχανία

Μέχρι και το 60% του κόστους των επιχειρήσεων φθάνει το ενεργειακό κόστος των βιομηχανίων, επεσήμανε πρόσφατα ο πρόεδρος του ΣΕΒ , Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Εξαιτίας του υψηλού κόστους, ο κ. Θεοδωρόπουλος ανέφερε ότι δύο μεγάλες εταιρείες εξετάζουν να κλείσουν δύο εργοστάσια.

Ο ΣΕΒ προτείνει την εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου τιμολόγησης για την βιομηχανία.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης του ιταλικού μοντέλου, κάτι που επιθυμεί και ο ΣΕΒ, κεντρική ιδέα του οποίου είναι ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις παράγουν και επενδύουν σε πράσινο ρεύμα και δανείζονται με μια συμφωνία με το κράτος.

Εξήγησε ότι πρόκειται για σχέδιο άμεσης δράσεως για το οποίο θα λάβει τις τελικές αποφάσεις ο πρωθυπουργός, προαναγγέλοντας ότι την επομένη εβδομάδα θα υπάρξει σχετική συνεδρίαση.

Πηγή: skai.gr

