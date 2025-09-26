Νέος κύκλος ελέγχων σε επιχειρήσεις που έλαβαν κρατικές ενισχύσεις

Του Βαγγέλη Δουράκη

Νέο κύκλο ελέγχων για παράνομες επιδοτήσεις ξεκινά το υπουργείο Ανάπτυξης: Ήδη η σχετική απόφαση έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξέλιξη που «ανάβει πράσινο φως» για τα … περαιτέρω στους αρμόδιους μηχανισμούς. Από το «μικροσκόπιο» των αρχών θα περάσουν εκείνες οι επιχειρήσεις που έλαβαν κρατικές ενισχύσεις και φυσικά όσοι αποδειχτεί πως δεν αξιοποίησαν τα κονδύλια για τον σκοπό που τα έλαβαν, θα το πληρώσουν «ακριβά».

Η απόφαση που υπογράφει ο υπουργός ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ισχύει από τις 23 Σεπτεμβρίου (ημέρα δημοσίευσής της στο ΦΕΚ), αφορά ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε παλαιότερους και νεότερους αναπτυξιακούς νόμους, όπως οι ν. 4887/2022, ν. 4399/2016, ν. 3908/2011 και ν. 3299/2004.

Ποιες υποχρεώσεις θα έχουν όσοι έλαβαν ενισχύσεις

Οι επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν, ανάλογα με τον νόμο που υπάγονται, υποχρεώνονται να υποβάλλουν συγκεκριμένα στοιχεία σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα μετά την ολοκλήρωση της επένδυσής τους.

Η βασική αλλαγή, σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα ελέγχων, είναι η καθολική πλέον ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων.

Ειδικότερα:

Οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον ν. 4887/2022 θα χρησιμοποιούν το Πληροφοριακό Σύστημα του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν).

Για τους παλαιότερους νόμους (ν. 4399/2016, ν. 3908/2011, ν. 3299/2004) η διαδικασία θα γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων - Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ-Επ).

Η υποβολή των στοιχείων, πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση κάθε έτους λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Αυτό ισχύει για όλο το διάστημα που ορίζεται η μακροχρόνια υποχρέωση (π.χ. εξαετία για τον ν. 4887/2022, επταετία ή πενταετία για τον ν. 4399/2016).

Για τις επιχειρήσεις που είχαν ήδη υποβάλλει τα στοιχεία τους σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά σε λάθος πεδίο, δίνεται προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση της νέας απόφασης για να τα υποβάλουν εκ νέου, αυτή τη φορά σωστά, μέσω των νέων ηλεκτρονικών συστημάτων. Η μη έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή θεωρείται αθέτηση υποχρέωσης και επισύρει πρόστιμα.

Αποφάσεις για ετήσια παρακολούθηση των επενδύσεων

Το νέο καθεστώς θεωρήθηκε σκόπιμο να υιοθετηθεί, μετά τον εντοπισμό εκατοντάδων επενδυτικών σχεδίων-«φαντασμάτων», «παγωμένων» projects τα οποία δεν προχώρησαν ποτέ και εταιρειών που έχουν πάψει να υφίστανται: Περισσότερα από 1.400 επενδυτικά σχέδια για τα οποία δόθηκαν μεν οι σχετικές ενισχύσεις αλλά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, τέθηκαν εκτός αναπτυξιακού και άνοιξε ο δρόμος για την επιστροφή επιδοτήσεων ύψους 480 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, τα πρώτα 55 εκατ. ευρώ έχει αναλάβει να τα εισπράξει η ΑΑΔΕ από επενδύσεις παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν.

Σε αυτό το πλαίσιο, εισάγεται για πρώτη φορά υποχρέωσης ετήσιας παρακολούθησης για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων 2004, 2011, 2016 και 2022.

Ο σχετικός έλεγχος θα διενεργείται δειγματοληπτικά, σε ποσοστό που θα κυμαίνεται από 10% έως 20% του συνόλου των υπόχρεων επιχειρήσεων και θα επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς:

Νομική υπόσταση και λειτουργία της επιχείρησης.

Μέγεθος της εταιρείας

Οικονομικά στοιχεία

Διατήρηση των θέσεων εργασίας για τις οποίες είχε υπάρξει σχετική δέσμευση

Ειδικοί όροι που είχαν τεθεί στην αρχική απόφαση υπαγωγής.

Ποιοι θα κάνουν τους ελέγχους των επενδυτικών σχεδίων

Για αυτό τον λόγο προβλέπεται και η σύσταση τριμελών Επιτροπών Δειγματοληπτικού Ελέγχου. Ο ρόλος τους είναι να πιστοποιούν την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων, ακόμα και αν ο τελικός έλεγχος έχει διενεργηθεί από ιδιώτη (όπως ορκωτός ελεγκτής-λογιστής).

Οι Επιτροπές αυτές θα συγκροτούνται ανάλογα με τον φορέα υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων: Επιτροπές του Υπουργείου Ανάπτυξης θα ελέγχουν σχέδια που υπάγονται σε αυτό και στις Περιφέρειες, εκτός της Μακεδονίας.

Επιτροπές του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης): Θα ελέγχουν σχέδια που υπάγονται σε αυτό και στις τρεις Περιφέρειες της Μακεδονίας.

Οι κατάλογοι των προς έλεγχο επενδυτικών σχεδίων θα καταρτίζονται κάθε χρόνο, με κριτήρια που περιλαμβάνουν το μέγεθος της επένδυσης, τον τομέα δραστηριότητας, τον τόπο εγκατάστασης και το είδος της ενίσχυσης.

Μετά τη συγκρότησή τους, οι Επιτροπές θα έχουν προθεσμία 45 ημερών για να ολοκληρώσουν τον έλεγχο.

Ενισχύεται ακόμη το πλαίσιο κυρώσεων καθώς σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβών στοιχείων προβλέπεται η επιβολή προστίμων, εξασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των επενδύσεων.



Πηγή: skai.gr

