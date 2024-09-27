Σημαντικές ενισχύσεις στους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα επλήγησαν από την πανώλη και την ευλογιά αλλά και στους μηλοπαραγωγούς της Αγιάς που επλήγησαν από τον Daniel, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, σε συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους συνεταιρισμών.

Συγκεκριμένα σε συνάντηση που είχε με την Ομοσπονδία αιγοπροβατοτρόφων Θεσσαλίας ανακοίνωσε ότι, με την έγκριση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εκδίδεται νέα ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία αναθεωρείται το ποσό αποζημίωσης ανά ζώο που θανατώθηκε στη διάρκεια της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση η κατά κεφαλή αποζημίωση στην ανώτατη κατηγορία στα θηλυκά ζώα, από 150 € ανεβαίνει στα 250 € και στα 500 € για τα αρσενικά. Παράλληλα, θα υπάρξει και πρόγραμμα ενίσχυσης των κτηνοτρόφων για να αντικαταστήσουν δωρεάν τα ζώα που θανατώθηκαν.

Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας λόγω της πανώλης και της ευλογιάς έχουν θανατωθεί περισσότερα από 44.000 ζώα.

Ο κ. Τσιάρας συναντήθηκε και με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Χοιροτρόφων Ελλάδας. Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας ζήτησαν την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν τα προγράμματα ευζωίας και βιοασφάλειας. Ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι εξαντλείται κάθε δυνατότητα για να ξεπερασθούν χρόνιες παθογένειες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να μπορέσουν να «τρέξουν» ανάλογα προγράμματα.

Σε άλλη συνάντηση που είχε με τους Συνεταιρισμούς Μηλοπαραγωγών Αγιάς, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας ανακοίνωσε ότι οι παραγωγικές καλλιέργειες στις οποίες λόγω Danielδεν υπήρχε δυνατότητα συγκομιδής, θα ενισχυθούν μέσω Deminimis. Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μετά από την καταγραφή των καλλιεργειών στις οποίες παρατηρήθηκε πρόβλημα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, αλλά και με τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Κώστα Τζανακούλη.

Στις συναντήσεις ήταν παρόντες ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, ο ΓΓ του ΥΠΑΑΤ Γιώργος Στρατάκος και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος

Πηγή: skai.gr

