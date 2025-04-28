Reuters: Οι Έλληνες εφοπλιστές επιστρέφουν στη ρωσική αγορά πετρελαίου καθώς οι τιμές υποχωρούν κάτω από το πλαφόν της G7

Οι Έλληνες εφοπλιστές επιστρέφουν στην αγορά του ρωσικού αργού Urals, καθώς η τιμή του υποχώρησε κάτω από το πλαφόν των 60 δολαρίων ανά βαρέλι, επιτρέποντάς τους να παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς και ασφάλισης, ενώ συμμορφώνονται με τις κυρώσεις, δήλωσαν τρεις πηγές σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το ανώτατο όριο τιμών που εισήγαγε η G7 δεν επιτρέπει στις δυτικές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες ασφάλισης και μεταφοράς για το ρωσικό πετρέλαιο που πωλείται πάνω από 60 δολάρια ανά βαρέλι στο λιμάνι φόρτωσης.

Οι περισσότεροι δυτικοί πλοιοκτήτες απέφυγαν να εργαστούν με ρωσικό πετρέλαιο από τον Δεκέμβριο του 2022, καθώς οι σχετικά υψηλές τιμές πετρελαίου διατήρησαν τα Urals κοντά ή πάνω από το ανώτατο όριο τιμών. Τα δεξαμενόπλοια που διαχειρίζονται εταιρείες από χώρες που δεν συμμετείχαν στην πολιτική του ανώτατου ορίου τιμών είναι έκτοτε οι κύριοι φορτωτές ρωσικού πετρελαίου.

Τον Απρίλιο, σημειώνει το διεθνές πρακτορείο, ορισμένοι Έλληνες πλοιοκτήτες, συμπεριλαμβανομένων των Minerva Marine, Dynacom και TMS Tankers, διέθεσαν πλοία για ρωσικές μεταφορές πετρελαίου, σύμφωνα με τρεις πηγές από το χώρο της ναυτιλίας και του εμπορίου. Οι εταιρείες αυτές δεν ήταν παρούσες στη ρωσική αγορά πετρελαίου πέρυσι, ανέφεραν οι πηγές.

Η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου φέτος την άνοιξη λόγω των παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων ώθησε την τιμή του Urals πολύ κάτω από τα 60 δολάρια ανά βαρέλι στα ρωσικά λιμάνια, επιτρέποντας στους δυτικούς πλοιοκτήτες να επιστρέψουν στο ρωσικό αργό.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters, οι αποστολές Urals από τα λιμάνια της Βαλτικής και το Νοβοροσίσκ αποτιμήθηκαν λίγο πάνω από 50 δολάρια ανά βαρέλι στις 24 Απριλίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG και πηγές της ναυτιλίας και του εμπορίου, 15 από τα 25 δεξαμενόπλοια που φορτώθηκαν με Urals από τα λιμάνια Πριμόρσκ, Ουστ-Λούγκα και Νοβοροσίσκ τον Απρίλιο διαχειρίζονται Έλληνες ναυλωτές.

Πηγή: skai.gr

