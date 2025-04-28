Κικίλιας: Η Δικαιοσύνη ερευνά τους φακέλους των ΜΚΟ

Στα χέρια της Δικαιοσύνης είναι η άμεση διερεύνηση ύποπτων υποθέσεων διασύνδεσης μελών ΜΚΟ με διακινητές προσφύγων- μεταναστών στο βόρειο Αιγαίο, επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Κάποιες ΜΚΟ φαίνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει το Λιμενικό Σώμα, ενδεχομένως σχετίζονται με διάφορους μη νόμιμους τρόπους με κυκλώματα διακινητών. Η Δικαιοσύνη έχει ευθύνη να ελέγξει αυτούς τους φακέλους. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φτάσουν στην δικαιοσύνη και να δικαστούν, εάν και εφόσον. Και αν αυτό αποδειχθεί, θα υπάρχουν και κυρώσεις για τις ΜΚΟ οι οποίες παίζουν αυτό τον ρόλο» τόνισε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα, δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε κύριος ή κυρία με την ταμπέλα μίας ΜΚΟ να έρθει στη χώρα μας και να κάνει ό,τι θέλει. Η χώρα έχει νόμους, ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ξεκάθαρες εντολές και αυτό πρόκειται να υλοποιήσουμε. Όλοι θα το σεβαστούν αυτό. Όποιος έρχεται στη χώρα μας ή θέλει να διαβιεί στη χώρα μας ή θέλει να κάνει κοινωνικό έργο, όπως το θεωρεί ο ίδιος, θα ζει με τους κανόνες μας, με τους νόμους μας, θα σέβεται την πολιτιστική κληρονομιά μας, την θρησκεία μας και τον τρόπο ζωής μας», σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open.



Αναφερθείς στο Λιμενικό Σώμα τόνισε ότι αποτελεί τον κύριο μοχλό και βραχίονα ελέγχου των θαλασσίων συνόρων της χώρας, κυρίως σε ό,τι αφορά το προσφυγικό- μεταναστατευτικό, με τους εκπαιδευμένους άντρες και τις γυναίκες του Σώματος να δίνουν μάχες υπό αντίξοες συνθήκες μέρα και νύχτα.



Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο και το δύσκολο έργο τους, ο κ. Κικίλιας προανήγγειλε την αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού αλλά και προσλήψεις για την περαιτέρω ενίσχυση του ΛΣ. «Θα προχωρήσουμε τάχιστα όλες τις προμήθειες των σκαφών του Λιμενικού Σώματος, την ψηφιοποίησή του, κάμερες infrared, drones, λήψεις από δορυφόρους και ό,τι νέα τεχνολογία υπάρχει για να στηρίξουμε τους άντρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος. Ήδη ανήγγειλα από την προηγούμενη εβδομάδα, μίλησα με την Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδια για τα θέματα των προσλήψεων, την κυρία Χαραλαμπογιάννη, να ζητήσουμε από κοινού από τον Πρωθυπουργό- και πιστεύω ότι θα γίνει- σημαντικές προσλήψεις για το Λιμενικό Σώμα την ερχόμενη σεζόν. Και θα στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί προστατεύουν τα θαλάσσια σύνορά μας και επιτελούν λειτούργημα και σημαντικό έργο» είπε χαρακτηριστικά.



Σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική στα εισιτήρια εκτίμησε ότι θα αποφευχθούν οι αυξήσεις των τιμών στα εισιτήρια κατά περίπου 13%, που είχαν προαναγγείλει οι ακτοπλοϊκές εταιρείες ότι θα ισχύσουν από την 1η Μαΐου. Ο Υπουργός τόνισε ότι μέσα σε 20 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του «νομοθετήσαμε μείωση των λιμενικών τελών κατά 50%, μέτρο που ουσιαστικά οδηγεί σε μία μείωση στο κόστος των εισιτήριων υπέρ τρίτων, ύψους μεταξύ 34 και 36 εκατομμυρίων ευρώ».

Επομένως, όπως είπε, «με βάση αυτή την κίνηση που κάναμε, αλλά και με τη μείωση στις τιμες των καυσίμων γύρω στο 8% μέχρι στιγμής, εκτιμώ ότι θα ανασχέσουμε αυτές τις αυξήσεις ενώ στα ταχύπλοα, τα οποία είναι και αυτά αρκετά, συνδέουν πολλούς προορισμούς και ήδη χρησιμοποιούσαν οικολογικό καύσιμο, θεωρώ ότι θα υπάρχουν ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες για μειώσεις στις τιμές των εισιτηρίων, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικογένειες, οικογένειες με παιδιά, οικογένειες με παιδιά και αυτοκίνητο, αλέ ρετούρ, ομαδικά εισιτήρια κ.ο.κ». Πρόσθεσε, δε, ότι το 40% των εισιτηρίων ήδη είναι εκπτωτικά, υπογραμμίζοντας «Για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στους ακτοπλόους, οι οποίοι και τους χειμερινούς μήνες συνεχίζουν να συνδέουν τα νησιά μας με την ηπειρωτική χώρα- αυτό είναι κομβικής, στρατηγικής σημασίας για μένα- πρέπει να πω ότι το 40% των εισιτηρίων είναι υποχρεωτικά εκπτωτικά. Δηλαδή, είσαι φοιτητής ή φοιτήτρια; 50% έκπτωση στα εισιτήρια. Είσαι άπορος; 100% έκπτωση. Είσαι πολύτεκνος; 50% έκπτωση. Είσαι εργαζόμενος σε νησί; Έκπτωση. Είσαι μικρός ή μεσαίος επιχειρηματίας με την οικογενειακή επιχείρηση σε νησί; Έκπτωση. Και αυτά είναι μη ανταποδοτικά από το κράτος. Δηλαδή είναι κοινωνική πολιτική που κάνουν οι εταιρείες. Πάνω από αυτά τα εισιτηρία θα υπάρξουν εκπτώσεις και πάνω από αυτά θα υπάρξουν συγκρατήσεις των τιμών. Θεωρώ ότι για τη μεσαία τάξη, για τον μέσο Έλληνα και την οικογένειά του αυτή είναι μια πολύ σημαντική πολιτική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Θα τη δούμε στην πράξη τις επόμενες μέρες και φυσικά δεν θα σταματήσω εκεί. Ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα για την καλοκαιρινή σεζόν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.