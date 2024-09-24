ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,6% στον τζίρο των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τον Ιούλιο

Αύξηση 6,6% σημείωσε ο τζίρος στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Ιούλιο εφέτος και ανήλθε σε 4,25 δισ. ευρώ, έναντι των 3,99 δισ. ευρώ τον Ιούλιο 2023.

Παράλληλα, υπήρξε αύξηση 8,9% σε σχέση με τον Ιούνιο 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 3,91 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2024 ανήλθε σε 1,22 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,8% σε σχέση με τον Ιούλιο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 1,15 δισ. ευρώ και αύξηση 11,9% σε σχέση με τον Ιούνιο 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 1,09 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου oι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2024 σε σχέση με τον Ιούλιο 2023 είναι:

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (15,6%).

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων (14,5%).

Ενώ οι δραστηριότητες που παρουσίασαν μείωση είναι:

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα (26,1%).

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα (8,6%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (10,1%).

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (9%).

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση:

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2024 σε σχέση με τον Ιούλιο 2023 είναι:

Περιφέρεια Αττικής (4,4%).

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (4,3%).

Αντίθετα, η περιφέρεια που παρουσίασε μείωση είναι αυτή της Δυτικής Ελλάδας (1,9%).

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2024 ανήλθε σε 1,52 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,8% σε σχέση με τον Ιούλιο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 1,38 δισ. ευρώ.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2024 ανήλθε σε 0,61 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,9% σε σχέση με τον Ιούλιο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 0,57 δισ. ευρώ.

